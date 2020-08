Chỉ sau gần hai tháng nhậm chức Giám đốc Công an An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo nhiều vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ nhiều súng, đạn.

Đại tá Đinh Văn Nơi (44 tuổi), Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ được Bộ trưởng Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang vào ngày 27/6, thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư, nghỉ hưu.

Sau gần hai tháng nhậm chức, tân Giám đốc Công an An Giang đã trực tiếp chỉ đạo hàng loạt vụ án “nóng”, bắt nhiều đối tượng cộm cán, thu giữ nhiều súng, đạn…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang

Thời điểm sau khi được điều về làm Giám đốc Công an An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi trả lời báo giới rằng: “cá nhân tôi chắc chắn là sẽ không có bất cứ khó khăn, áp lực nào trong việc xử lý các loại tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng”.

Những gì diễn ra sau đó cho thấy rõ, ông nói là làm.

Sáng 13/7, người dân ở xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú xôn xao trước việc nhà của chị Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi) bốc cháy dữ dội. Chị Diễm và con gái Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi), cùng bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà) bị bỏng nặng.

Đại tá Đinh Văn Nơi trực tiếp đến chỉ đạo tại hiện trường vụ phóng hỏa “giết người”.

Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xác định Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh (39 tuổi, cùng ngụ tại xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) là hai kẻ tạt xăng vào nhà chị Diễm rồi phóng hoả đốt. Quang và Linh bị Công an An Giang bắt giữ khi đang trốn ở Bến Tre và Đồng Tháp.

Tại cơ quan công an, Quang khai có quan hệ tình cảm với chị Diễm. Gần đây, hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Quang rủ Linh đi đốt nhà chị Diễm. Cả hai mua 2 can xăng (khoảng 45 lít) rồi chạy ô tô 7 chỗ đến nhà chị Diễm tạt vào phóng hoả. Gây án xong, cả hai lên xe bỏ trốn.

Cất vó băng buôn súng, đạn

Ngày 3/8, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, chuyên án mang bí số 520H, công an triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu.

Hùng là đối tượng cộm cán, có tiền án về buôn bán ma túy, ra tù hồi năm 2018.

Các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ

Qua công tác trinh sát, thấy Hùng là kẻ cầm đầu mạng lưới chuyên tổ chức lấy ma túy về phân phối cho các con nghiện trên địa bàn các huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, Châu Thành…

Để thuận tiện cho hoạt động giao dịch, Hùng thu nạp rất nhiều đàn em thân tín tạo thành một mạng lưới tội phạm.

“Qua công tác xác minh, chúng tôi phát hiện thêm có đường dây mua bán, sử dụng vũ khí nóng. Đây là những đối tượng đặc biệt nguy hiểm, chúng sẵn sàng dùng "hàng nóng" để chống trả công an khi bị truy bắt. Qua hai tuần xác lập chuyên án, tôi trực tiếp chỉ đạo phá án”, Đại tá Nơi cho biết.

Súng, đạn công an thu giữ từ các đối tượng

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, lực lượng Công an tỉnh An Giang tổ chức 6 mũi tấn công, cùng với nhiều cán bộ trinh sát lão luyện, tinh nhuệ nhất tham gia đánh án.

Khoảng 15h ngày 3/8, Hùng xuất hiện tại một trường gà ở huyện Chợ Mới. Lúc này, một mũi trinh sát tiếp cận Hùng ngay phía bên trong trường gà.

Phía vòng ngoài mũi trinh sát khác cũng vào vị trí sẵn sàng xuất kích. Bên cạnh đó, các mũi tấn công khác ở huyện Thoại Sơn, Châu Thành, TP Long Xuyên… cũng nhận lệnh vào vị trí.

Sau khi bắt giữ đối tượng Hùng, Ban chuyên án ra lệnh cho các mũi tấn công khác đồng loạt xuất kích bắt giữ đồng bọn của gã.

“Mũi tấn công tại căn nhà ở Nguyễn Tất Thành, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên gặp chút trở ngại.

Đối tượng Đinh Thế Vĩnh cùng hai đàn em chốt cửa, tắt điện thoại cố thủ bên trong. Nhận định sẽ có nhiều tình huống xảy ra, tôi chỉ đạo tăng cường thêm lực lượng PCCC và CSCĐ đến hiện trường, chỉ đạo trinh sát linh hoạt ém quân bao vây căn nhà. Hơn một giờ cố thủ, các đối tượng mở hé cửa để quan sát, định tẩu thoát thì lực lượng trinh sát phá cửa bắt gọn”, Đại tá Nơi kể.

Ngoài ra, Công an còn bắt giữ thêm 5 đối tượng khác.

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Trần Hùng

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn, cùng nhiều loại ma túy khác nhau.

Ngay sau khi bắt giữ đối tượng Hùng cùng đồng bọn, Đại tá Nơi chỉ đạo tiến hành điều tra, xác minh nhanh mở rộng vụ án.

Qua đấu tranh, khai thác nhanh trong đêm, một đối tượng có biệt danh “Đỏ” xuất hiện.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định đối tượng “Đỏ” sinh sống tại tỉnh Tây Ninh. Lập tức, một tổ công tác của Công an tỉnh An Giang đã lên Tây Ninh tìm đối tượng “Đỏ”.

Khoảng 19h ngày 5/8, “Đỏ” hiện nguyên hình là Trần Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi, ngụ phường Trảng Bàng, thị xã Trảng Bàng).

Công an khám xét nơi ở của một đối tượng trong chuyên án.

Lực lượng Công An Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục bắt giữ đối tượng Trung, cùng Huỳnh Quốc Tuấn (31 tuổi), và Đoàn Minh Chiến (27 tuổi).

Cảnh sát thu giữ thêm 4 khẩu súng, hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng.

Chiến là đối tượng “môi giới” cho nhóm Trung, Tuấn cung cấp “hàng nóng” cho nhóm của Hùng ở An Giang.

Kết thúc giai đoạn đầu, Ban chuyên án bắt giữ 8 đối tượng, đưa đi cai nghiện 5 đối tượng, thu giữ 7 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn có cả đạn súng quân dụng, cùng ma tuý các loại.

Phá trường gà, bắt "Út gà"

Giữa tháng 7/2020, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang nhận được tin báo, có một tụ điểm đá gà quy mô lớn ở xã Đa Phước, huyện An Phú do Nguyễn Ngọc Thuận (tức “Út gà”, 51 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) cầm đầu.

Điểm đánh bạc này quy tụ nhiều tay cờ bạc có số má trong vùng. Để phục vụ cho các “thượng đế”, Thuận chiêu mộ hàng chục đàn em dưới trướng để canh gác với nhiều lớp nhằm đối phó với công an.

Nguyễn Ngọc Thuận bị bắt tại hiện trường

Khoảng 11h ngày 2/8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (Bộ Công an) chia thành nhiều tổ công tác bí mật áp sát, bao vây sới bạc.

Khi thấy đối tượng Thuận xuất hiện, các đầu nậu đang thâu tiền bạc, lực lượng công an đồng loạt ập vào bắt quả tang 169 người liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Thuận cùng hàng chục đàn em thân tín bị các tổ công tác tóm gọn khi cố chạy thoát thân bằng cách lao ra đồng ruộng và lội xuống ao bùn.

Tang vật thu giữ gần 1 tỷ đồng, 5 ô tô và 72 xe máy các loại và tang vật liên quan khác.

Hiện trường vụ bắt xới gà do Thuận "Út gà" cầm đầu.

Theo điều tra, Thuận đứng ra tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất, cách nhà gã khoảng 100m.

Mỗi ngày, sới bạc của Thuận có khoảng từ 50 - 200 người tham gia. Tại cơ quan công an, Thuận khai nhận, sau khi trừ chi phí thuê người canh đường, trọng tài, giữ trật tự thu lợi từ 7 - 8 triệu đồng mỗi ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng bằng khen, thưởng nóng cho Công an tỉnh.

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 14 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc” và cho cam kết, bảo lãnh 155 người có hành vi “đánh bạc” và liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chuyện đánh án ly kỳ của vị Đại tá lấy nhân tâm thu phục tội phạm Dù là đại ca giang hồ hay doanh nhân đội lốt trộm cắp xảo quyệt cỡ nào, nghe đến tên Bùi Bé Năm, Trưởng phòng CSHS An Giang, đều phục sát đất.

Hoài Thanh. Ảnh: Công an