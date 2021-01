Khi vào trụ sở công an làm việc, cán bộ chiến sĩ phát hiện cựu Phó trưởng công an xã tử vong trong tư thế treo cổ.

Công an tỉnh Bình Dương trưa nay đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một cựu công an xã tử vong trong tư thế treo cổ tại trụ sở.

Nạn nhân là anh N.T. T (30 tuổi), ngụ tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số cán bộ công an vào trụ sở Công an phường Hội Nghĩa (trước đây là xã Hội Nghĩa), thị xã Tân Uyên để làm việc thì tá hỏa phát hiện anh T chết trong tư thế treo cổ, bên cạnh có một bức thư tuyệt mệnh do nạn nhân để lại.

Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Được biết, anh T trước đây là Phó trưởng Công an xã Hội Nghĩa, sau khi xã Hội Nghĩa lên phường và lực lượng công an chính quy được điều động về địa phương thì anh T xin nghỉ việc.

Thời gian gần đây, anh T xin vào làm bảo vệ dân phố, hỗ trợ lực lượng công an phường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Xuân An