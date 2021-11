Nam thanh niên ở Bình Dương đến bệnh viện khám vết thương, sau đó khai nhận đã đâm chết bạn gái tại phòng trọ.

Theo điều tra ban đầu, vào chiều nay (8/11), Đặng Thành Nhân (SN 1992, quê Đồng Tháp) được một phòng khám tư nhân chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để cấp cứu do có vết thương ở bụng.

Khu vực xảy ra vụ án mạng - Ảnh: T.H

Khi cấp cứu, Nhân khai thương tích trên do bạn gái là chị T.H.G (SN 1986, quê Trà Vinh, tạm trú phường Thuận Giao, TP Thuận An) đâm trong lúc cãi nhau. Người này hay, mình đã đâm chết chị G tại một phòng trọ ở khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao.

Tiếp nhận thông tin trên, công an đến hiện trường thì phát hiện thi thể chị G trong phòng trọ, bên cạnh có vũng máu.

Làm việc với công an, Nhân thừa nhận hành vi giết người. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai người mâu thuẫn tình cảm.

Cơ quan điều tra đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.

Xuân An