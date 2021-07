13/13 tỉnh, thành ĐBSCL đã có ca dương tính nCoV, trong đó có hàng trăm ca được phát hiện trong cộng đồng, chưa tìm được nguồn lây.

Hàng trăm ca bệnh chưa tìm được nguồn lây

Cho đến sáng 9/7, Đồng Tháp là tỉnh có nhiều ca dương tính nCoV trong cộng đồng nhất ĐBSCL.

Theo báo cáo tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh uỷ với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, tính từ ngày 24/6 đến 6h sáng nay (9/7) tỉnh đã ghi nhận 448 ca mắc Covid-19. Trong đó 430 ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng, chưa tìm được nguồn lây.

Ổ dịch tại Bệnh viện đa khoa Sa Đéc

Hiện tại, Đồng Tháp có 5 ổ dịch gồm: Bệnh viện đa khoa Sa Đéc, xí nghiệp May 6 (TP Sa Đéc), Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Châu Thành, xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò), Bệnh viện Quân dân Y.

Trong đó, đã kiểm soát được 2 ổ dịch: xã Tân Khánh Trung (huyện Lấp Vò) và Bệnh viện Quân dân Y; 6/12, huyện, thành phố của Đồng Tháp có ca mắc Covid-19 liên quan đến các ổ dịch này.

Theo đánh giá của ngành y tế Đồng Tháp, đáng lo ngại là ngoài các ổ dịch lớn thì nay đã hình thành các ổ dịch mới tại huyện Châu Thành, huyện Tân Hồng, huyện Lấp Vò, TP Sa Đéc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp nói với VietNamNet, tỉnh đã có 7 bệnh nhân Covid-19 tử vong, đa phần là những người lớn tuổi, có nhiều bệnh nền.

Giáp ranh với Đồng Tháp là An Giang, tính từ 15/4 đến 16h chiều 8/7, tỉnh này đã ghi nhận 99 trường hợp dương tính Covid-19, (có 1 trường hợp tái dương tính).

Trong đó, có đến 62 được phát hiện trong cộng đồng, gồm: huyện An Phú 49; Châu Phú, Tịnh Biên, Phú Tân mỗi huyện có 1 ca; TP Châu Đốc 9 và TP Long Xuyên 1 ca; 37 ca còn lại là trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay. An Giang có 1 nữ bệnh nhân Covid-19 tử vong.

3 huyện và 1 thành phố của An Giang phải giãn cách để ngăn chặn kiểm soát dịch gồm: An Phú, Châu Phú, Tịnh Biên và TP. Châu Đốc.

Khu vực test nhanh kháng nguyên cho tài xế ô tô ở An Giang. Ảnh: Tiến Tầm

Tiền Giang đến thời điểm này vượt mốc 300 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Trong đó, TP Mỹ Tho có số ca dương tính được ghi nhận nhiều nhất. 9/11 huyện, thành phố, thị xã của Tiền Giang ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Long An cũng vượt mốc 230 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng; 1 bệnh nhân tử vong. Cần Giuộc, Bến Lức và TP Tân An là các địa phương có nhiều ca nhiễm nhất. Một số địa phương trên địa bàn Long An đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Vĩnh Long, sáng 9/7, tỉnh ghi nhận thêm 13 ca dương tính nCoV, trong đó tới 9 trường hợp liên quan ổ dịch tại Công ty Tỷ Xuân (huyện Long Hồ). Đến nay, Vĩnh Long ghi nhận đến 57 ca dương tính trong cộng đồng.

Sau khi ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng, đến nay Cà Mau đã có 12 ca dương tính, được phát hiện ở huyện Thới Bình và TP Cà Mau.

Trà Vinh tính đến trưa nay tỉnh đã ghi nhận 23 ca dương tính nCoV. Bạc Liêu sáng nay ghi nhận thêm 2 ca dương tính. Các tỉnh Kiên Giang, Bến Tre… những ngày qua đều có ca dương tính.

TP Cần Thơ có 5 trường hợp “nghi ngờ” mắc Covid-19 được ghi nhận ở Bệnh viện Ung Bướu, Bệnh viện quận Thốt Nốt; huyện Phong Điền và Vĩnh Thạnh.

Hậu Giang là tỉnh cuối cùng ở ĐBSCL ghi nhận ca mắc Covid-19 và 4 trường hợp dương tính nCoV.

Những chỉ đạo quyết liệt của các tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho biết, trong những ngày qua, UBND tỉnh đã liên tục ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch như chủ động siết chặt kiểm soát các cửa ngõ vào tỉnh, thực hiện phong toả, giãn cách, nâng nguy cơ tại các điểm nóng.

Ông Nghĩa cũng phân công lãnh đạo trực tiếp chống dịch tại 2 điểm nóng Sa Đéc và Châu Thành; thành lập 6 Tiểu ban giúp việc; chỉ đạo lập các đội kiểm soát phòng, chống dịch; yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thành lập 2 tổ truy vết phòng, chống dịch Covid-19 tại mỗi khóm, ấp; chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh lại quy trình truy vết, xét nghiệm và cách ly với nguyên tắc “18 giờ dập dịch”.

Người đứng đầu UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các lực lượng, địa phương tập trung khoanh vùng dập dịch nhanh nhất tại TP Sa Đéc, huyện Châu Thành và một số địa phương, không để dịch lan rộng ra các địa phương khác.

Tỉnh xem xét nâng mức độ nguy cơ đối với các địa bàn có dịch hiện nay để áp dụng biện pháp giãn cách phù hợp.

Chốt kiểm dịch tại Cần Thơ. Ảnh: Minh Trung

Từ 12h trưa 9/7, TP Vĩnh Long, huyện Tam Bình, Bình Tân, Long Hồ thực hiện giãn cách xã hội ở mức chống dịch “nguy cơ rất cao”, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời.

Các huyện, thị xã còn lại của Vĩnh Long áp dụng ở mức “nguy cơ cao”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều vừa có thư gửi “Bà con nhân dân Bạc Liêu sống xa quê hương, trong hoàn cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trong đó, ông Thiều mong bà con Bạc Liêu sống xa quê hương hãy hạn chế di chuyển về tỉnh nhà. Trường hợp quá khó khăn hoặc vì điều kiện nào đó bắt buộc phải trở về tỉnh, người dân phải khai báo y tế đầy đủ và chấp hành tốt việc cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

An Giang cũng ra công văn khẩn khuyến cáo người dân của tỉnh đang lao động, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành có dịch không nên di chuyển về tỉnh nhà trong thời điểm này. Nếu có việc thật sự cần thiết phải về, phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48h trước khi đến An Giang, thực hiện khai báo y tế trung thực, thông báo địa điểm nơi về và thực hiện cách ly tại nhà 7 ngày.

Hầu hết các tỉnh, thành ở miền Tây đều lập chốt kiểm dịch, người muốn vào địa phương phải có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh: Minh Trung

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh có công văn yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đi công tác tại TP.HCM và các tỉnh, thành có ca bệnh Covid-19 trong cộng đồng khi trở về phải cách ly y tế tại nhà 7 ngày, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày đầu, thứ 3 và thứ 6 trong thời gian cách ly...

Ngoài ra các tỉnh, thành miền Tây còn lập hàng loạt chốt kiểm dịch, quy định phải có giấy xét nghiệm Realtime RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 hay test nhanh mới được vào tỉnh.

TP Cần Thơ quy định yêu cầu tất cả công dân, gồm cả người dân của Cần Thơ trước khi vào địa bàn thành phố phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2 trong vòng 7 ngày kể từ ngày xét nghiệm.

Nhiều người hàng ngày đến TP Cần Thơ lao động, làm việc "than" với quy định của yêu cầu giấy xét nghiệm này.

Để tháo gỡ, thành phố có công văn hướng dẫn trong đó quy định "cán bộ, viên chức, người lao động, thường xuyên đi, về trong ngày từ Cần Thơ đi các tỉnh, thành hoặc từ nơi khác đến thành phố phải khai báo y tế hàng ngày, ghi lại lịch trình di chuyển cụ thể, cam kết không đi đến các khu vực có liên quan bệnh nhân Covid-19 hoặc khu cách ly, phong tỏa.

Ngoài ra, phải có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiêp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoặc UBND xã nơi cư trú.

5 vụ án làm lây lan dịch Covid-19 ở miền Tây đã được Công an khởi tố gồm tại thị xã Cai Lậy, TP Mỹ Tho (Tiền Giang); TP Long Xuyên (An Giang); TP Cà Mau (Cà Mau) và mới nhất là tại huyện Phước Long (Bạc Liêu).

Thiện Chí

