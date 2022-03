Cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) đang vào cuộc điều tra, làm rõ cái chết của chủ quán karaoke Cầu Mượu trong tư thế treo cổ.

Chiều nay (2/3), ông Lê Huy Khoa, Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo (huyện Hưng Nguyên) xác nhận, cơ quan chức năng đang điều tra cái chết của ông P.Q.T. (SN 1974) là chồng của chủ quán karaoke Cầu Mượu ở địa phương.

Theo đó, sáng nay người thân phát hiện ông T. tử vong trên tầng 4 quán karaoke Cầu Mượu của gia đình nên báo cơ quan chức năng vào cuộc.

Quán karaoke nơi phát hiện vụ việc

Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Hưng Nguyên và Công an tỉnh Nghệ An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Ông Khoa cho biết, mọi người phát hiện ông T. tử vong trong tư thế treo cổ. Nguyên nhân vì sao nạn nhân tử vong đang được công an tiếp tục điều tra.

Được biết, anh T. đi nước ngoài nhiều năm mới trở về nhà trước Tết Nguyên đán. Vợ anh T. làm chủ quán karaoke Cầu Mượu.

Hiện, các cơ quan chức năng ở ở Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bảo An