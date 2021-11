Kiểm tra căn phòng nơi đôi vợ chồng cùng một em bé thuê ở qua đêm, nhân viên khách sạn ở Long An tá hỏa phát hiện hai người lớn tử vong.

Ngày 25/11, Công an tỉnh Long An đã khám nghiệm xong hiện trường vụ phát hiện hai người tử vong trong một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 3, TP Tân An.

Công an phong tỏa khách sạn để điều tra cái chết của cặp vợ chồng

Danh tính nạn nhân được xác định là chị B.N.H.Q. (39 tuổi) và chồng là anh N.D.H. (42 tuổi), đều ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Cả hai có quan hệ vợ chồng nhưng đang trong thời gian ly thân.

Qua làm việc với khách sạn, công an thu thập được thông tin, đêm qua (24/11), vợ chồng này đưa con 5 tuổi đến thuê phòng ở qua đêm.

Rạng sáng nay, cặp vợ chồng xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm có cự cãi lớn tiếng.

Đến khoảng 7h, nhân viên khách sạn lên kiểm tra, gõ cửa không thấy ai trả lời. Nghi có chuyện bất thường xảy ra nên phía khách sạn báo công an địa phương để phối hợp mở cửa phòng trọ thì phát hiện hai vợ chồng đã tử vong.

Cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh, điều tra vụ việc. Em bé 5 tuổi sức khỏe bình thường, được người thân trong gia đình đến nhận.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thảo Nguyên