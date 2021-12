Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định “sẽ mạnh dạn xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu bảo kê, bao che, tiếp tay cho tội phạm”.

Sáng 8/12, tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh An Giang khóa X, Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, trong năm 2021, Công an tỉnh An Giang thiết lập đường dây nóng và đã tiếp nhận khoảng 3.000 tin nhắn tố giác của người dân liên quan đến các vấn đề về an ninh trật tự.

Công an tỉnh An Giang cũng xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt, triệt phá các đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc. Cụ thể triệt phá đường dây đánh bạc 2.000 tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên (40 tuổi, ngụ An Giang) cầm đầu.

Đại tá Đinh Văn Nơi trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh An Giang. Ảnh: báo An Giang

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, thời gian tới Công an tỉnh An Giang vẫn tiếp tục tiếp nhận và xử lý tin tố giác tội phạm thông qua đường dây nóng. “Thời gian qua, việc tiếp nhận và xử lý tin báo qua đường dây nóng rất nhanh, hiệu quả, đảm bảo tính bí mật. Góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự, xã hội tại địa phương” Đại tá Nơi nói.

Ngoài ra, ông Nơi khẳng định: “sẽ mạnh dạn xử lý nghiêm cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu bảo kê, bao che, tiếp tay cho tội phạm”.

“Đây là một trong những vấn đề mà chúng tôi cương quyết làm trong thời gian tới, từ công an tỉnh đến huyện và xã”, Giám đốc Công an An Giang nói tại phiên chất vấn.

Đại tá Nơi nói thêm: “Công an tỉnh An Giang sẽ tăng cường lực lượng cho Công an xã để kịp thời tiếp nhận và xử lý tin báo; quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và tấn công tội phạm…”.

Tại phiên chất vấn, Đại biểu Lê Tuấn Khanh cho biết, thời gian qua người dân, cử tri rất hoan nghênh tinh thần, thái độ, trách nhiệm của Đại tá Đinh Văn Nơi trong việc tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

Đại biểu Khanh đặt câu hỏi, trong vụ án đánh bạc 2.000 tỷ đồng do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu, có “bảo kê hay không?” và giải pháp làm trong sạch nội bộ nếu có như thế nào?

Đại biểu Nguyễn Trường Sơn cũng nêu, thời gian qua, công an tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp để đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, đánh đề. Trong đó, có vụ buôn lậu vàng, đường cát và vụ đánh bạc đặc biệt lớn, đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Theo đại biểu Sơn, vụ đánh bạc hơn 2.000 tỷ đồng xảy ra trong thời gian dài, có dấu hiệu liên quan đến nhiều cán bộ có chức vụ quyền hạn.

“Với tư cách là người đứng đầu ngành công an, tham mưu cho cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đề nghị Giám đốc Công an xác định nguyên nhân và giải pháp phòng, ngừa đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm... Cũng như xác định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và ngành công an…”, Đại biểu Sơn chất vấn.

Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, vụ đánh bạc 2.000 tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu hoạt động trong thời gian dài.

“Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án đấu tranh trong thời gian dài, cho nên tất cả hành vi của các đối tượng liên quan đường dây này chúng tôi nắm rất vững, chặt. Tất cả các cán bộ, đảng viên, kể cả lực lượng công an có tham gia, liên quan đến đường dây đánh bạc của đối tượng Liên thì chúng tôi cũng nắm rất chặt. Hiện tại cơ quan CSĐT đã khởi tố 46 bị can, trong đó bắt giam 12 bị can và cho tại ngoại 34 bị can… và đang tiếp tục mở rộng điều tra”, Đại tá Nơi trả lời.

Vẫn theo ông Nơi, còn vấn đề liên quan đến cán bộ, đảng viên, Công an tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và lãnh đạo Bộ Công an.

“Vụ này chúng tôi này sẽ điều tra đến nơi đến chốn. Chúng tôi xử lý đến nơi đến chốn những cán bộ, đảng viên có liên quan, tức không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, điều bị xử lý theo quy định”, ông Nơi khẳng định.

H.Thanh