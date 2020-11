Thi thể người được tìm thấy trong 1 valy để ở góc nhà vệ sinh, xung quanh có nhiều dụng cụ cưa, kìm cộng lực…

Trong đêm 27/11, Công an quận 7 phối hợp cùng lực lượng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành phong toả căn nhà 3 tầng trên đường số 3, khu dân cư Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7 để điều tra vụ việc phát hiện xác người trong ngôi nhà này.

Cơ quan Công an phong toả hiện trường

Được biết, ngôi nhà này được cho người nước ngoài thuê. Trước đây vài ngày, người thuê đã trả nhà, dời đi.

Tại thời điểm phát hiện vụ việc, chủ nhà vào kiểm tra thì tá hoả khi phát hiện valy chứa thi thể người.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể người trong valy. Ảnh: mạng xã hội

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: mạng xã hội

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, có một thi thể người không nguyên vẹn được phát hiện trong valy du lịch màu hồng nằm trong nhà vệ sinh ở tầng trệt của căn nhà. Xung quanh có 2 cái cưa và 1 kìm cộng lực.

Nguồn thông tin chưa xác nhận thi thể là nam hay nữ, nhưng nghi vấn đây là vụ giết người phân xác để phi tang.

Gần 23h tối, valy chứa thi thể người cùng các vật chứng được lực lượng Công an đưa ra khỏi hiện trường căn nhà để phục vụ điều tra.

Vụ việc khiến người dân hiếu kỳ, tập trung xung quanh để theo dõi. Đáng nói, một số hình ảnh hiện trường vụ án bị phát tán trên mạng xã hội, gây xôn xao.

Linh An