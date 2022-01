Bé gái 9 tuổi ở Hóc Môn, TP.HCM kể, chị dâu nhiều lần đánh bằng tay chân, bằng cây và đuổi bé ra khỏi nhà.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn, TP.HCM cho biết, đang thụ lý điều tra vụ việc bé gái 9 tuổi tên N.A., nghi bị chị dâu bạo hành do Công an xã Thới Tam Thôn chuyển lên.

Trước đó ngày 11/1, công an địa phương nhận tin báo của người dân ở ấp Thới Tứ, xã Thới Tam Thôn về việc bé A. nghi bị chị dâu bạo hành khi sống chung. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Thới Tam Thôn phối hợp cùng Công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra.

Công an xác định, mẹ của bé đang chấp hành án phạt tù nên ba năm nay bé sống chung với anh trai tên L. (33 tuổi). Anh L. đang sống như vợ chồng với người phụ nữ tên Lê Thị Y. (32 tuổi).

Anh trai và chị dâu của bé A.

Theo bé A. kể, chị dâu đã nhiều lần đánh bằng tay chân, bằng cây và đuổi bé ra khỏi nhà.

Chiều 12/1, khi giám sát A. học thì Y. đã dùng tay đánh vào mặt bé, đuổi bé ra khỏi nhà. Hàng xóm phát hiện bé vừa đi vừa khóc, mặt bị sưng đỏ và kể bị chị dâu đánh, nên báo cơ quan công an và đưa bé vào bệnh viện.

Cơ quan công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh tại nhà có thể hiện Y. đã đánh cháu A. Công an đang phối hợp cùng phía bệnh viện để kiểm tra, giám định thương tích của bé A.

Bước đầu, công an ghi nhận lời khai của Y. Chị này cho rằng, do kèm cháu A. học nhưng thấy cháu lười nên có dùng tay tát vài cái vào mặt cháu và doạ đuổi đi. Sau đó thì bé khóc, đi ra khỏi nhà.

Anh L. (là anh ruột của bé A.) có xác nhận, bình thường bé rất lười học, không tập trung. "Vợ tôi giận quá mất khôn, chỉ đánh vào mặt em vài cái", anh L. nói.

Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc người dì ruột đã đón cháu A. về ấp Tam Thôn 3, huyện Hóc Môn để nuôi dưỡng, chăm sóc, chờ đến khi mẹ bé chấp hành xong án phạt tù sẽ giao lại.

