Ngày 16/12, liên quan đến vụ việc nhóm côn đồ bắn nam thanh niên tử vong, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ.

Vụ nổ súng xảy ra tại hẻm Lê Lâm (phường 6, TP Mỹ Tho).

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Tiền Giang đã họp và thống nhất chỉ đạo đơn vị có liên quan, Công an TP Mỹ Tho tạm đình chỉ công tác 4 cán bộ gồm: Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Trưởng Công an phường 6 và cán bộ cảnh sát khu vực khu phố 8 - phường 6 để xem xét, làm rõ trách nhiệm vì để xảy ra vụ việc.

Theo cơ quan công an, khoảng 1h30 sáng 10/12, Nguyễn Ngọc Tuấn Đăng (29 tuổi) đang sử dụng ma túy tại nhà trong hẻm Lê Lâm (phường 6) thì bị nhóm của Nguyễn Ngọc Long (20 tuổi, ngụ phường 8, TP Mỹ Tho) dùng súng (nghi súng hoa cải) bắn vì có mâu thuẫn.

Long bị thương ở tay và tai, Đăng bị thương ở đầu. Cả hai được đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cấp cứu. Ngày 12/12, Đăng tử vong.

