Hàng nghìn lượt du khách kéo lên đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chiều nay để ngắm băng giá bao phủ cả ngọn núi, lực lượng chức năng phải phân luồng giao thông liên tục để tránh ùn tắc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hôm nay phát thông báo về nhiệt độ các tỉnh miền Bắc. Trong đêm qua và rạng sáng nay các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 9 độ C; trung du và đồng bằng dưới 10 độ C, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 12 độ C.

Đặc biệt tại đỉnh Mẫu Sơn thấp nhất với âm 3,4 độ C và đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận được kể từ đầu mùa đông đến nay.

Ghi nhận của VietNamNet tại đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chiều nay cho thấy, hàng trăm lượt xe ùn ùn kéo lên địa điểm du lịch này để chụp ảnh, tham quan.

Đỉnh Mẫu Sơn phủ băng trắng xóa. Ảnh: Đoàn Bổng

Rất đông du khách tìm đến ngắm cảnh băng tuyết phủ trắng đỉnh núi

Nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn chiều nay vào khoảng -2 độ C. Ảnh: Đoàn Bổng

Ngay từ dưới chân núi, lực lượng CSGT tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức điều tiết giao thông, chia các luồng xe lên xuống thành hai hướng đi khác nhau để tránh ùn tắc.

Có hàng trăm lượt xe máy, ô tô đã tìm đến đỉnh Mẫu Sơn, tuy nhiên, có không ít người phải bỏ cuộc quay về vì thấy đường lên đỉnh bị ùn tắc dài hàng km.

Lực lượng CSGT phải giảm tải các phương tiện lên đỉnh, hàng chục phương tiện phải đỗ xe dưới khu vực cách đỉnh Mẫu Sơn khoảng 5-6km. Tại đây, nhiều người chọn phương án cuốc bộ nhiều km để được nhìn ngắm băng giá hiếm thấy.

Hàng dài phương tiện đổ lên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: Đoàn Bổng

Có không ít người buộc phải bỏ cuộc quay về vì tắc đường. Ảnh: Đoàn Bổng

Trên đỉnh Mẫu Sơn, nhiệt độ về -2 độ C nhưng hàng trăm người vẫn rộn ràng, tươi cười chụp ảnh bên những khối băng lớn. Cả đỉnh Mẫu Sơn nhuộm màu trắng xóa của băng giá.

Theo người dân địa phương, hiện tượng băng giá như hôm nay khá hiếm gặp, lần gần nhất họ nhìn thấy băng giá là khoảng 2-3 năm trước. Lượng khách kéo lên đỉnh tăng cao, nhiều thanh niên bản địa kiếm thêm thu nhập từ việc trung chuyển khách từ lưng chừng núi lên đỉnh với mức giá từ 150 - 200 nghìn/chuyến.

Theo quan sát, lượng băng giá tại đỉnh Mẫu Sơn có dấu hiệu tan dần, bắt đầu tan nhiều từ trưa nay. Theo kinh nghiệm của người dân bản địa, băng sẽ tan trong khoảng chiều mai.

Một số hình ảnh VietNamNet ghi nhận được chiều nay:

Cỏ cây ở đỉnh Mẫu Sơn đều đóng băng. Ảnh: Đoàn Bổng

Nhóm bạn trẻ chụp hình bên những cây đóng băng. Ảnh: Đoàn Bổng

Hệ thống dây điện, cáp quang đều đóng băng

Một cành cỏ khô bám đầy băng giá. Ảnh: Đoàn Bổng

Các khu vực lưu trú đắt khách những ngày đỉnh Mẫu Sơn có băng giá

Các em nhỏ háo hức khi lần đầu nhìn thấy băng giá

Ảnh: Đoàn Bổng

Cột thu sóng phủ đầy băng giá

Ảnh: Đoàn Bổng

Dự kiến 1-2 ngày tới, băng sẽ tan trên đỉnh Mẫu Sơn

Ảnh: Đoàn Bổng

Cô gái tạo dáng bên "rừng băng" trên đỉnh Mẫu Sơn



