Các đối tượng là doanh nhân có tiếng đã cấu kết, hình thành đường dây tội phạm kinh tế. Với thủ đoạn tinh vi, đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 500 tỷ tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).

70 doanh nghiệp bị điều tra

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm rõ thủ đoạn tinh vi của đường dây tội phạm kinh tế do đối tượng Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, hiện đang bị truy nã quốc tế) làm chủ mưu.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an bước đầu xác định, đường dây tội phạm này đã chiếm đoạt hơn 153 tỷ đồng tại Cục thuế tỉnh Tây Ninh và hơn 365 tỷ đồng tại Cục thuế TP.HCM.

Có khoảng 70 doanh nghiệp ở các tỉnh thành phía Nam đang bị điều tra.

Tính đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 21 bị can để điều tra về các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Trong số này có nhiều doanh nhân tiêu biểu, có tiếng như ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House).

Đến nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố 21 bị can và đang tiếp tục mở rộng điều tra

Đây là một chuyên án do Cục CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an phối hợp cùng Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế và các cơ quan liên quan điều tra trong hơn một năm qua.

Trước đó, thông qua các hoạt động nghiệp vụ, các đơn vị hải quan của một số tỉnh thành phía Nam phát hiện dấu hiệu nghi vấn trong hoạt động xuất khẩu hàng hoá tại Thuduc House (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) và Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam (trụ sở tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Hai doanh nghiệp này xuất khẩu các loại linh kiện điện tử như máy tính mini, bộ nhớ IC, bộ nhớ RAM, thẻ nhớ, bộ vi xử lý chip, CPU máy tính… xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông…cho đối tác tại Mỹ, Campuchia, Singapore...Hàng hoá mua được sẽ không qua bất kỳ công đoạn gia công, sản xuất nào mà xuất thẳng cho các đối tác.

Sau khi xuất khẩu hàng hoá, các doanh nghiệp làm thủ tục hoàn thuế GTGT tại các cục thuế có đăng ký hoạt động doanh nghiệp. Mặt hàng xuất khẩu là linh kiện điện tử được tính thuế suất 0%.

Cơ quan hải quan làm rõ, hàng xuất đi là hàng đã qua sử dụng, hàng giả, hàng nhái… Những doanh nghiệp bán hàng cho hai công ty trên phần lớn không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, thường xuyên thay đổi thông tin về doanh nghiệp, về người đại diện pháp luật...

Qua trao đổi thông tin với hải quan một số nước và được xác nhận, hai doanh nghiệp Việt Nam nói trên không nhập hàng hoá và đơn vị nhập hàng dường như là doanh nghiệp “ma”.

Từ nghi vấn đây là đường dây xuất khẩu hàng hoá “ảo” để chiếm đoạt tiền hoàn thuế nên một số cơ quan phối hợp lập chuyên án đấu tranh. Đến nay, đã khám phá, bắt giam 21 đối tượng.

Thủ đoạn cực kỳ tinh vi

Theo điều tra, Thuduc House dùng pháp nhân của công ty con là Công ty Cổ phần Thuduc House Wood Trading để mua hàng. Công ty này thành lập cuối năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, cũng là Trưởng phòng Xuất nhập khẩu của Thuduc House.

Thuduc House mua hàng từ công ty con, rồi ký hợp đồng khống với doanh nghiệp “ma” ở nước ngoài để… xuất đi. Và bước cuối cùng là làm thủ tục hoàn thuế, chiếm đoạt tiền của nhà nước. Thuduc House Wood Trading mua hàng từ Công ty TNHH An Lành Phát do Nguyễn Văn Lành làm giám đốc. Đối tượng Lành cũng mua hàng từ nhiều doanh nghiệp khác mà đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định rõ là do các đối tượng dùng chứng minh nhân dân giả để đăng ký thành lập, giả chữ ký để mở tài khoản ngân hàng.

Một báo cáo của Tổng cục Hải quan cho hay, tính từ giữa tháng 2/2017 đến đầu tháng 8/2019, Thuduc House đã mở 501 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hoá, giá trị tính thuế là 5.286 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty Cổ phần Thương mại Sài Gòn Tây Nam ký hợp đồng “mua hàng” từ 4 công ty “ma” trong nước để xuất đi. Chỉ tính trong giai đoạn từ cuối tháng 3/2018 đến cuối tháng 5/2020, công ty này đã mở 141 tờ khai hải quan xuất hàng, giá trị tính thuế lên đến 1.645 tỷ đồng.

Nguyễn Vũ Bảo Hoàng - Tổng giám đốc Thuduc House được xác định là một mắt xích quan trong trong đường dây tội phạm kinh tế quy mô lớn.

Một điều tra viên án kinh tế cho rằng, đây là đường dây tội phạm kinh tế có thủ đoạn cực kỳ tinh vi, mang tính chất xuyên quốc gia. Chúng lợi dụng chính sách của nhà nước về khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất 0% bằng cách tạo ra hàng loạt doanh nghiệp… “ma” tại Việt Nam và nước ngoài. Hành vi là ký hợp đồng khống mua và xuất khẩu hàng hoá nhằm mục đích chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của nhà nước.

