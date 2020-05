Bộ Công an vừa quyết định điều động, bổ nhiệm 2 phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai mang cấp bậc đại tá.

Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai sáng nay thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh.

Cụ thể, Bộ Công an quyết định bổ nhiệm chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đối với Đại tá Lê Quang Nhân và Đại tá Nguyễn Ngọc Quang.

Đại tá Lê Quang Nhân

Đại tá Lê Quang Nhân trước đây là phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Đồng Nai, năm 2018, ông được điều động giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh Bình Thuận.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang trước khi được bổ nhiệm làm phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai giữ chức vụ Trưởng phòng hướng dẫn và điều tra tội phạm về ma túy (thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy).

Đại tá Nguyễn Ngọc Quang

Trước đó, vào tháng 10/2019, Đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc công an tỉnh bị giáng chức xuống trưởng phòng do để xảy ra nhiều sai phạm (nay đã nghỉ hưu).

Tháng 2 vừa qua, Trung tá Lê Hoàng Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH An ninh nhân dân.

Sau quyết định này, Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai gồm: Giám đốc là Đại tá Vũ Hồng Văn và 7 phó giám đốc là Đại tá Bùi Hữu Danh, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Đại tá Văn Quyết Thắng, Đại tá Trần Tuấn Triệu cùng 2 đại tá vừa được bổ nhiệm là Nguyễn Ngọc Quang và Lê Quang Nhân.

Trong số các phó giám đốc này, Đại tá Nguyễn Văn Kim và Trần Thị Ngọc Thuận bị Bộ Công an kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo kết luận của UB Kiểm tra Trung ương.

Xuân An