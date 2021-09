UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM và UBND tỉnh Bình Dương về việc phối hợp, hỗ trợ đón công dân tỉnh này về quê.

Theo địa phương này, hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại địa bàn các tỉnh phía Nam vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều tỉnh, thành phố đã và đang tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, việc di chuyển của người dân giữa các tỉnh gặp nhiều khó khăn. Nhiều người dân tỉnh Đồng Nai đang ở TP.HCM và Bình Dương có nguyện vọng cấp thiết trở về địa phương.

Đón công dân tỉnh Phú Yên tại Bến xe khách tỉnh Đồng Nai vào ngày 22/9 - Ảnh: P.T

Nhằm tạo điều kiện việc đón người dân trở về an toàn và bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị UBND TP.HCM, tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin về đơn vị đầu mối được giao chủ trì công tác hỗ trợ đưa đón người dân tại địa phương cho tỉnh Đồng Nai để chủ động liên hệ trong quá trình triển khai thực hiện.

Hỗ trợ phương tiện vận chuyển, di chuyển từ nơi ở hiện tại của người dân đến địa điểm tập trung, hỗ trợ xét nghiệm Covid-19 đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước khi đến điểm tập trung để trở về tỉnh Đồng Nai, trường hợp có kết quả dương tính, đề nghị các đơn vị giao cơ quan y tế của địa phương quản lý, cách ly theo quy định.

Bên cạnh đó, thông báo đến các chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn được biết và tạo điều kiện cho người dân của tỉnh Đồng Nai có tên trong danh sách được di chuyển từ nơi cư trú đến địa điểm tập trung theo sự thống nhất của các tỉnh.

Hỗ trợ bố trí địa điểm tập trung của công dân, phương tiện và đoàn đón công dân của UBND tỉnh Đồng Nai.

Để đảm bảo an toàn, Đồng Nai cũng đề nghị hai địa phương này cử một tổ công tác y tế có mặt tại địa điểm tập trung để tiếp nhận những người dân nếu có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đồng thời bố trí lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm tập trung.

Bình Dương hỗ trợ các tỉnh thành có nhu cầu đón người dân về quê Để đảm bảo người dân đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương được về quê an toàn trong tình hình dịch bệnh, tỉnh này đề nghị các địa phương liên hệ với cơ quan đầu mối để tổ chức đưa đón.

Xuân An