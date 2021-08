23h đêm qua, khi Công an huyện Tam Đảo vào kiểm tra hành chính, nhiều khách và nhân viên quán karaoke ở thị trấn Hợp Châu nháo nhào bỏ chạy, có khách chui vào chuồng gà để trốn cảnh sát.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc chiều nay cho biết, vào tối 14/8, Công an huyện Tam Đảo kiểm tra hành chính quán Karaoke XMEN I tại địa chỉ tổ dân phố Hợp Thành, thị trấn Hợp Châu do bà Tạ Thị Thủy (SN 1990) làm chủ.

Qua kiểm tra phát hiện quán này có 3 phòng hát đang hoạt động với 11 nhân viên và 9 khách hát là nam giới, trong đó có 1 khách là người nước ngoài đang làm việc tại khu công nghiệp thuộc huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhóm khách và nhân viên tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra, nhân viên và khách hát của quán bỏ chạy và lẩn trốn xung quanh vườn nhà của quán. "Có trường hợp chui vào chuồng gà, chuồng chó và nhảy xuống ao để trốn tránh", nguồn tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin.

Để che giấu cơ quan chức năng, chủ quán karaoke nêu trên đóng cửa, tắt đèn biển hiệu, tổ chức cho khách hát bên trong gây khó khăn cho công tác kiểm tra, phát hiện.

Công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản vi phạm đối với quán karaoke nêu trên và các trường hợp cố tình tập trung đông người không chấp hành các quy định về công tác phòng, chống dịch.

Hà An