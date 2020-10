Dự báo thời tiết 17/10, khắp cả nước tiếp tục có mưa to đến rất to. Riêng các tỉnh miền Trung có mưa đặc biệt to với lượng mưa lên đến 800mm. Miền Bắc trời vẫn lạnh dưới 20 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và đi vào Trung Bộ nên từ nay đến ngày 21/10 ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có khả năng mưa đặc biệt to.

Mưa to khiến nhiều tuyến đường ở Quảng Nam ngập sâu trong tuần đầu tiên của tháng 10. Ảnh: Lê Bằng

Tổng lượng mưa từ nay đến ngày 21/10 ở Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị phổ biến 400-700mm, có nơi trên 800mm; ở Bắc Nghệ An, Thừa Thiên Huế phổ biến 400-500mm, có nơi trên 500mm; ở Đà Nẵng, Quảng Nam phổ biến 300-400mm, có nơi trên 450mm; từ Quảng Ngãi đến Phú Yên phổ biến 150-250mm, có nơi trên 300mm..

Dự báo từ nay đến 18/10 ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo, sau ngày 21/10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ còn có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 17/10:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, riêng Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi; riêng khu vực đồng bằng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to; riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa đặc biệt to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

