Dự báo thời tiết 23/10, hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước đều có mưa, nhiều nơi mưa to và giông.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (23/10), các tỉnh , thành miền Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội lạnh về đêm và sáng sớm, nhưng đã tăng nhiệt.

Nhiều địa phương có mưa

Khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ đều có mưa to đến rất to và giông.

Cơn bão Saudel vẫn quần thảo ở Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.

Dự báo đến 16h hôm nay (23/10), vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; sóng biển cao từ 6-8m; biển động dữ dội.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 23/10:

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ; cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 23-26 độ, phía nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Phía Bắc gió đông bắc, phía Nam gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có giông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 27-30 độ.

