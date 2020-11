Dự báo thời tiết 7/11, các tỉnh miền Bắc duy trì hình thái lạnh về đêm và sáng. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và giông vài nơi.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên đêm qua (6/11), ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 70mm. Các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm.

Từ hôm nay (7/11), mưa có xu hướng giảm ở các khu vực trên.

Thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục lạnh sâu về đêm và sáng sớm. Các tỉnh miền Trung hôm nay giảm mưa. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời mát, có mưa rào và giông vài nơi.

Miền Bắc lạnh sâu về đêm

Cơn bão Atsani hôm nay di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông. Đến 19h tối nay, bão cách đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Tây Tây Nam. Tuy nhiên, đây là cơn bão sau khi vào Biển Đông, sẽ suy yếu nhanh và tan trên khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 7/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ; cao nhất 25-28 độ.



Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19; cao nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Nhiệt độ trong khoảng 20-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32, có nơi trên 32 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23; cao nhất 25-27 độ, có nơi trên 27 độ.

