Dự báo thời tiết 13/10, tín hiệu tốt cho các tỉnh miền Trung là mưa chỉ xảy ra trong buổi sáng và đến chiều tối sẽ giảm dần. Các tỉnh miền Bắc đón không khí lạnh.

Tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên sáng nay (13/10), ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa to đến rất to.

Tổng lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế khoảng từ 200-300mm, có nơi trên 350mm; các tỉnh/thành Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam khoảng 100-200mm, có nơi trên 250mm; các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi khoảng từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ chiều nay mưa giảm dần.

Trong khi các tỉnh Trung Trung Bộ mưa sẽ giảm dần thì các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa lớn.

Miền Bắc đón mưa lạnh

Dự báo từ ngày 14- 16/10, do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên khu vực này có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Tổng lượng mưa phổ biến 150-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Về cơn bão số 7 có tên quốc tế là Nangka, vào hồi 22h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250km về phía Đông Đông Bắc.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km. Như vậy khoảng đêm 13/10 bão sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, sau tăng lên cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Từ gần sáng và ngày 14/10, ở khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12; biển động rất mạnh. Sóng biển cao từ 3-5m.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 13/10:

Phía Tây và Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam (từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế) đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Riêng Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác; riêng phía Bắc đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Hà Nội: Có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

