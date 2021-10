Dự báo thời tiết 18/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ phía Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to; từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An và từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông.

Hà Nội trời rét. Ảnh: Phạm Hải

Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời lạnh, có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 18/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, Tây Bắc có nơi trên 25 độ; thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vài nơi, khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ; thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Hà Nội

Cục bộ có mưa vừa. Trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ; thấp nhất 17-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ; thấp nhất 19-22 độ, riêng Thanh Hóa có nơi dưới 19 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc có mưa rào và giông rải rác; phía Nam chiều tối có mưa rào. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Tây Nguyên

Ngày nắng; đêm có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 28 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Hương Quỳnh