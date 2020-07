Dự báo thời tiết 30/7, các tỉnh miền Bắc có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam đi qua Bắc Bộ nên hôm nay và ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác; khu vực Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm/12h, có nơi trên 50mm/12h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Miền Bắc có nơi mưa rất to

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang.

Từ đêm 31/7, ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng, có nơi mưa to đến rất to.

Hiện nay, ở khu vực miền Trung Philippines có một vùng áp thấp đang hoạt động.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và đi vào Biển Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 30/7:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; thấp nhất từ 25-28 độ.

Thời tiết Hà Nội có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động 32-35 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng 32-35 độ, có nơi nắng nóng trên 35 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên nhiệt độ ban ngày từ 30-33 độ; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Về đêm nền nhiệt độ giảm còn 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ phổ biến từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Tại TP.HCM là 34 độ và Cần Thơ 33 độ.

