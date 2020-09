Dự báo thời tiết 7/9, các tỉnh Bắc Bộ có mưa rào và giông giúp nền nhiệt giảm; tại Trung Bộ tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ.

Hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to, thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm.

Lượng mưa phổ biến 50-120mm/24h; riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Miền Bắc giảm khoảng 3 độ so với hôm qua.

Do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây, kết hợp với hiệu ứng phơn nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8-9/9.

Chỉ số tia UV ở Đà Nẵng có giá trị từ 7-9 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo thời tiết các vùng ngày 7/9:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, phía bắc có nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ; thấp nhất 25-28 độ.

Tây Nguyên ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.

