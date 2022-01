Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại gồm dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện…

Tối 17/1, đại diện Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an) cho biết, đơn vị mới phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng với quy mô lớn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Ảnh: Công Hải

Theo đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh, các tổ công tác tại Hà Nội, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang bắt quả tang, triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở và kho hàng của Nguyễn Đăng Ninh (SN 1987), Vũ Kim Hoa (SN 1990) và Tô Xuân Hiên (SN 1995) tại chung cư thuộc huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ tổng số gần 3.000 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại, bao gồm: dao, đao kiếm, dùi cui điện, gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, đèn pin chích điện…

Hàng nghìn đao, kiếm và các công cụ hỗ trợ bị thu giữ. Ảnh: Công Hải

Bước đầu, các đối tượng khai nhận số vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trên được mua từ cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) và cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) rồi vận chuyển, tập kết về căn hộ ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để tiêu thụ.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động với quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh, tính chất phức tạp, cung cấp số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đối tượng cầm đầu đã có tiền sự về hành vi mua, bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ trái phép, sử dụng nhiều phương thức để che giấu hành vi phạm tội.

Hiện tại, Phòng 5, Cục A05 Bộ Công an đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Huyện Gia Lâm (Hà Nội) tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Đoàn Bổng