Năm nay đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 được thiết kế tiết giảm chi phí những vẫn hứa hẹn nhiều nét đổi mới với điểm nhấn song hổ tương phùng.

Ngày 23/12, ông Trương Đức Hùng – Trưởng ban tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2022 cho biết đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022 năm nay có chủ đề “Xuân quê hương, ấm tình nhân ái” với tiêu chí tiết giảm chi phí nhưng vẫn hứa hẹn nhiều nét đổi mới.

Đường hoa chia thành 3 phân đoạn, gồm “Về rừng sâu - Thiên nhiên tươi xanh”, “Xuân nghĩa tình - Tự hào Việt Nam” và “Ra biển lớn - Nước non hội ngộ”. Đây là lần thứ 19 được thực hiện trong dịp Tết cổ truyền tại trung tâm TP.HCM, kể từ lần đầu tiên vào năm 2004.

"Đường hoa là nét đẹp văn hóa, nhu cầu thưởng ngoạn không thể thiếu đối với người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Năm nay là quãng thời gian đặc biệt khó khăn nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo thành phố, Saigontourist Group và các đơn vị đồng hành vẫn thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực duy trì thực hiện Đường hoa Nguyễn Huệ”- ông Hùng chia sẻ.

Bên cạnh tiêu chí an toàn và tiết kiệm, Đường hoa năm nay vừa mang lại ước vọng về tương lai tươi sáng đến với công chúng thưởng ngoạn, vừa gửi gắm sự tri ân đối với đồng bào cả nước đã dành sự tương trợ, tình cảm to lớn cho TP.HCM, đặc biệt là những hi sinh, vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Điểm nhấn của đường hoa Nguyễn Huệ là cánh cổng chính với hình tượng “Song hổ tương phùng” cao 3m, dài gần 7m. Linh vật mạnh mẽ và kiêu hãnh xứng đáng được mệnh danh là “chúa tể sơn lâm”

Năm nay, hình ảnh linh vật được thiết kế dịch chuyển sang hai bên đường hoa, không nằm vị trí trung tâm nữa. Việc thay đổi này nhằm tạo không gian thông thoáng đủ rộng để khách thưởng lãm giữ khoảng cách an toàn 5K khi tham quan và chụp ảnh

Hình ảnh tán rừng “Cây cao bóng cả” do 51 cây lộc vừng cao 3 – 4m, được bố trí thành 5 dãy theo hình zig-zag, vừa đủ cho sự tái hiện một khu rừng gần như thật

Phần gốc 51 cây lộc vừng được bao bọc bởi hệ thống bục kết cây lá màu, đảm bảo khoảng cách giữa hai hàng là 2m, đủ rộng để khách thưởng lãm giữ khoảng cách an toàn 5K khi tham quan và chụp ảnh.

Nếu “Cây cao bóng cả”, rừng chỉ rộng 250m2 thì tại tiểu cảnh “Hoa thơm cỏ lạ” chiếm diện tích rộng gần gấp 3 lần (khoảng 741m2) được tạo bóng mát bởi 73 mái che có đường kính từ 1,4m đến 2,8m.

Cánh đồng lúa truyền thống từng xuất hiện nhiều lần trên Đường hoa, năm nay được thể hiện mềm mại, uốn lượn như dải lụa và được phân tầng rõ rệt với độ cao đến 2m. Trên diện tích hơn 600m2, khách tham quan sẽ tản bộ giữa một bên là ruộng lúa tầng cao gợi nhớ hình ảnh thửa ruộng bậc thang miền núi và một bên là ruộng lúa tầng thấp của những thửa ruộng miền xuôi.

Chiếm lĩnh ngay vị trí trung tâm ở đoạn giữa Đường hoa là không gian TP.HCM tri ân đồng bào cả nước đã dành tình cảm tương thân, tương ái; các lực lượng tuyến đầu chống dịch đã dành trọn tâm nguyện, sự hi sinh, sát cánh cùng thành phố trong giai đoạn khó khăn nhất của dịch Covid-19

Không gian tri ân đồng bào cả nước tại đường hoa Nguyễn Huệ Đường hoa dài hơn 600m sử dụng nhiều chất liệu thân thiện với môi trường và có thể tái sử dụng như kim loại, xốp, mây, tre, nứa, gạch, lưới, dây đan… cùng khoảng 80 loại hoa, gần 97.000 chậu, giỏ hoa các loại

Đường hoa Tết tổ chức theo tiêu chí tiết giảm chi phí nhưng vẫn hứa hẹn nhiều nét đổi mới trong bối cảnh dịch bệnh vẫn còn phức tạp

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 29/01/2022 đến 17h ngày 04/02/2022 (tức từ 27 tháng Chạp Âm lịch đến mùng 4 Tết).

Lãnh đạo UBND TP.HCM và Ban Tổ chức đặt mục tiêu du xuân an toàn làm tiêu chí hàng đầu trong việc tổ chức Đường hoa Nguyễn Huệ 2022. Ban Tổ chức khuyến nghị khách thưởng ngoạn tuân thủ biện pháp 5K an toàn phòng chống dịch, giữ khoảng cách, tránh tụ tập đông người, sát khuẩn tay, đeo khẩu trang đúng cách trong suốt thời gian tham quan Đường hoa và ở nơi công cộng.

Tuấn Kiệt