Số người về quê đang rất đông, An Giang đã họp và thống nhất, yêu cầu cơ sở sàng lọc, phân loại và cách ly phù hợp, trong đó lưu ý được cách ly tại nhà nếu đảm bảo điều kiện

Đây là nội dung được nêu trong kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp về thực hiện cách ly tại nhà đối với người dân ngoài tỉnh tự về quê.

Theo đó, số người dân An Giang từ các tỉnh, thành tự trở về quê bằng phương tiện cá nhân rất đông, tính đến sáng 4/10 có gần 30.000 người (đến sáng 5/10 đã hơn 35.000 người - PV).

Theo dự báo số lượng người tự trở về An Giang sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới, vượt quá khả năng cách ly, điều trị của tỉnh. Đồng thời, tại các khu tiếp nhận ban đầu, chưa đảm bảo an toàn về điều kiện giãn cách, vệ sinh cá nhân do mật độ người về quá đông, không đảm bảo nguyên tắc 5K, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu tiếp nhận ban đầu, nếu có lẫn F0 chưa phát hiện.

Công an An Giang phát cơm nước, bánh mì cho người dân. Ảnh: Tiến Tầm

Trước thực trạng này, An Giang đã họp và thống nhất, yêu cầu địa phương trong tỉnh sau khi tiếp nhận công dân về phải khẩn trương sàng lọc, phân loại đối tượng theo yếu tố dịch tễ, tổ chức xét nghiệm và tiến hành áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp.

Trong đó, lưu ý các trường hợp được phép cách ly tại nhà nếu đảm bảo các điều kiện gồm: người chưa tiêm đủ vắc xin; người đã tiêm 2 mũi vắc xin (có giấy chứng nhận); người đã khỏi Covid-19 (có giấy xác nhận hoặc ra viện không quá 6 tháng) và người chưa tiêm vắc xin nhưng không có biểu hiện sốt, ho, khó thở hay liên quan yếu tố dịch tễ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh An Giang yêu cầu, tất cả các trường hợp nói trên đều phải được khám sàng lọc, test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR âm tính và đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế.

Ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu Trưởng BCĐ cấp huyện dựa trên đánh giá dịch tễ và tình hình trên địa bàn, khả năng tổ chức cách ly tập trung của địa phương, xem xét quyết định cho người dân từ nơi khác về tự cách ly tại nhà, nơi cư trú, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Phát khẩu trang mới cho người dân

Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, tại khu tiếp nhận ban đầu, BCĐ phòng chống dịch các địa phải phát khẩu trang mới cho người dân để thay thế khẩu trang cũ… Yêu cầu người dân bỏ các khẩu trang cũ và rác thải đúng nơi quy định.

Khi bố trí người dân tại nhà, chính quyền địa phương phải khảo sát trước xem trong gia đình có người lớn tuổi, người có bệnh nền hay không, để có biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ thích hợp. Trong đó, phải đảm bảo an toàn cho người cao tuổi, có bệnh nền.

Hộ gia đình nào có đông người, không gian sống chật hẹp, không đảm bảo điều kiện cách ly tại nhà thì phải bố trí cách ly tập trung.

Ông Bình chỉ đạo, khi bố trí người dân cách ly tại nhà, các địa phương phải dán bảng thông báo, tổ chức nghiêm việc theo dõi, giám sát. Bên cạnh đó, bố trí các trạm y tế lưu động để xét nghiệm cho người dân trong thời gian cách ly.

Người dân phải thường xuyên khai báo y tế, thực hiện 5K, không ra khỏi nhà và cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở… phải báo cáo ngay cho chính quyền, y tế gần nhất.

Tổ Covid cộng đồng có nhiệm vụ phối hợp với công an địa phương, tổ dân phố giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các đối tượng không tuân thủ theo quy định. Ngành y tế phải kịp thời bóc tách F0 khi phát hiện, tránh lây lan dịch ra cộng đồng.

“Đối với những hộ dân cách ly tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, địa phương phối hợp với UB MTTQ vận động các nguồn lực để quan tâm, hỗ trợ, chăm lo an sinh xã hội giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn, không để xảy ra tình trạng người dân thiếu ăn, đứt bữa”, Chủ tịch tỉnh An Giang chỉ đạo.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, trong quá trình sàng lọc, phân loại đối tượng, lập danh sách những người đã tiêm vắc xin mũi 1 để có kế hoạch bố trí tiêm tiếp mũi 2, đúng thời gian quy định.

Hoài Thanh