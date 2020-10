Trưa nay, thực hiện quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có mặt tại Đà Nẵng, trực tiếp chỉ đạo ứng phó bão số 9 từ BCĐ tiền phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh khẩn trương gia cố các khu vực sạt lở nguy hiểm, xung yếu, bảo vệ các cơ sở kinh tế ven biển, nhà cửa, tài sản của người dân.

Kết luận cuộc họp tại BCĐ tiền phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá cao việc chủ động ứng phó với bão số 9 của các địa phương dự báo bão số 9 sẽ vào như Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt cùng với nhân dân ứng phó hiệu quả với thiên tai.

Tuy nhiên đây là 1 trong 2 cơn bão mạnh nhất trong vòng 20 năm trở lại đây hướng vào miền Trung, vì vậy không được phép chủ quan, triển khai có hiệu quả biện pháp ứng phó với mục tiêu bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân cũng như của nhà nước.

Phó Thủ tướng kiểm tra khu neo đậu tránh trú Thọ Quang (Đà Nẵng).

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chủ động, khẩn trương triển khai phòng chống bão số 9 và mưa lũ sau bão với phương châm “4 tại chỗ” với sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ ngành, địa phương cần phải bảo đảm an toàn trên biển. Rà soát tất cả các tàu thuyền trên biển ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc đưa về nơi tránh trú an toàn; tổ chức neo đậu an toàn để hạn chế các tàu va vào nhau, gây hư hỏng, chìm tàu khi bão vào.

Phải tập trung bảo đảm an toàn trên đất liền khi bão đổ bộ, chú trọng triển khai sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không an toàn; bảo đảm an toàn tại các công trình, tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, bệnh viện, trường học, công sở, các biển quảng cáo...; bảo vệ các công trình hạ tầng trọng điểm như đường dây 500 kV, cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, khách sạn, nhà hàng....

Bảo vệ an toàn hồ đập, đê điều. Bộ NN&PTNT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng cùng với các địa phương phải rà soát tất cả các hồ, đập để kịp thời phát hiện, xử lý sự cố nếu có; đồng thời quản lý, vận hành an toàn hồ đập, đặc biệt là quy trình vận hành các hồ thủy điện.

Chủ động triển khai biện pháp ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất ở miền núi sau bão số 9. Các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên khẩn trương rà soát các hộ dân còn ở các khu vực có nguy cơ mất an toàn phải di dời ngay.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại BCĐ tiền phương.

Các địa phương bộ trí lực lượng, sẵn sàng cơ động với phương châm “4 tại chỗ”; các bộ, ngành phải huy động lực lượng hỗ trợ các địa phương ứng phó với bão và mưa lũ sau khi bão đi qua, chủ lực là các lực lượng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Giao thông, Ủy ban Quốc gia về ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các Quân khu.

Nhất mạnh cơn bão số 9 là cơn bão lớn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó, giảm thiểu tối đa các thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đều khẳng định đã chuẩn bị các phương án ứng phó khẩn trương, nỗ lực tối đa bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Theo báo cáo, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên dự kiến sơ tán 448.067 người trong khu vực nguy hiểm; thời gian hoàn thành vào 17-19h chiều 27/10.

Cụ thể, Quảng Nam: 129.194 người dự kiến xong trước 17h/27/10; đã hoàn thành sơ tán 42.950 người. Quảng Ngãi: 94.269 người, dự kiến xong trước 17h/27/10. Bình Định: 96.513 người, dự kiến xong trước 19h/27/10.

Ảnh: HKO

Phú Yên: 27.653 người dự kiến xong trước 17h/27/10. Thừa Thiên Huế: 67.812 người, dự kiến xong trước 15h/27/10. Đà Nẵng: 32.626 người, dự kiến xong trước 15h/27/10.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định quyết định cho học sinh nghỉ học từ ngày 27/10.

Hiện tại, một số khu du lịch tập trung đông khách như Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.... chính quyền địa phương đã thông tin cho khách du lịch biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh.

Ban chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 9: Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Trưởng BCĐ TƯ về phòng, chống thiên tai - Chủ tịch UB quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm Trưởng ban. Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống thiên tai làm Phó Trưởng ban. Các thành viên BCĐ gồm đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ TN&MT, Bộ GTVT, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng và Văn phòng Chính phủ. BCĐ tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 9 một cách hiệu quả nhất, nhằm giảm thiểu thiệt hại, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo Thủ tướng. Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và các Bộ, ngành liên quan chuẩn bị hậu cần, bố trí trang thiết bị, phương tiện, thông tin liên lạc bảo đảm cho hoạt động của BCĐ tiền phương trong mọi tình huống.



Hồ Giáp