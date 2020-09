Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Ngọc Tuyên (SN 1984), trú xã Hoằng Hợp, huyện Hoằng Hóa để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, Trịnh Ngọc Tuyên không là nhân sự của cơ quan báo chí nào, cũng không phải là cán bộ của Cục Báo chí. Để “lòe” người dân nhằm mục đích cá nhân, Tuyên đã đến các cơ quan công quyền ở Thanh Hóa thăm, chúc mừng… rồi tranh thủ xin chụp ảnh với lãnh đạo nhằm lấy lòng tin của mọi người.

Ngày 25/8, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin có đối tượng giả danh nhà báo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Trịnh Ngọc Tuyên tại cơ quan công an.

Qua xác minh, đối tượng có hành vi lừa đảo là Trịnh Ngọc Tuyên. Tuyên có thẻ nhà báo của báo Pháp luật Việt Nam. Sau khi xác minh thì đó là thẻ giả.

Cục Báo chí cũng đã có công văn khẳng định không có cán bộ, nhân viên nào tên là Trịnh Ngọc Tuyên, cũng không cử ai đến làm việc, chúc mừng các cơ quan ở tỉnh Thanh Hóa.

Tại cơ quan công an, Tuyên khai nhận, biết bà C. (SN 1948) ở phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn có khúc mắc cần khiếu nại. Tuyên đã giới thiệu làm ở báo Pháp luật Việt Nam, lại là cán bộ Cục Báo chí, bà C. rất tin tưởng nhờ Tuyên giúp đỡ.

Trịnh Ngọc Tuyên

Tuyên yêu cầu bà C. phải đưa tiền thù lao để giải quyết công việc, tổng số tiền là hơn 27 triệu đồng.

Sau nhiều lần giao nhận tiền, đến tháng 7/2020 (tức hơn 1 năm sau), thấy Tuyên vẫn chưa giúp được việc gì nên bà C. rất sốt ruột và gọi điện, Tuyên lại đòi thêm 4 triệu đồng nữa.

Sau khi nhận tiền, Tuyên không có bất cứ động thái gì để giúp đỡ bà C. mà dùng toàn bộ số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Lâm Nguyên

