Một bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, đứng trên tầng 2 có ý định tự tử đã được lực lượng PCCC Công an Nghệ An kịp thời hỗ trợ.

Hôm nay 18/7, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nhận được tin báo về một người đàn ông có ý định nhảy lầu tự vẫn tại tầng 2, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Hơn 15h chiều cùng ngày, lực lượng Cảnh sát dùng 1 xe cứu nạn cứu hộ, 1 xe thang, 1 xe chữa cháy cùng 2 đội công tác được huy động đến hiện trường. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng triển khai phương án ứng cứu nạn nhân đang ở tầng 2.

Lực lượng PCCC & CHCN Công an Nghệ An kịp thời cứu bệnh nhận có ý định tự tử

Ở thời điểm trên, người đàn ông đang đứng trên tầng 2 với nhiều vết thương tích, chảy máu, tinh thần hoảng loạn.

Các cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng tiếp cận, trấn an tinh thần, sử dụng biện pháp nghiệp vụ, kịp thời khống chế người đàn ông.

Đeo khẩu trang cho người đàn ông

... và theo thang an toàn xuống đất

Người được đưa xuống bằng thang an toàn tên là L.H.V. sinh năm 1983, trú tại khối 11, phường Đội Cung (TP Vinh).

Được biết, anh V. bị tai nạn, đang điều trị tại Khoa phẫu thuật thần kinh cột sống tại bệnh viện.

Bé gái rơi từ lan can tầng 2, người đàn ông chạy tới hứng đỡ Chủ tịch phường Trần Quang Khải, TP Nam Định (Nam Định) cho biết, bé gái ngủ dậy trong nhà không có ai nên đã ra ban công tầng 2, sau đó trèo qua lan can và rơi xuống.

Bảo An