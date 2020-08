Giám đốc Công an Bắc Ninh cảm ơn sự hỗ trợ của người dân đã cung cấp các tài liệu, chứng cứ giúp cơ quan công an giải cứu an toàn cho cháu bé.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lượng lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tìm thấy đối tượng Nguyễn Thị Thu tại tỉnh Tuyên Quang.

Công an bàn giao bé Gia Bảo cho gia đình

"Chúng tôi đã truy tìm tại phòng trọ của người phụ nữ nghi vấn trên ở phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, thu được chứng minh thư của người đàn bà này cùng bộ quần áo của cháu bé (đối tượng thay quần áo cho cháu bé để ngụy trang - PV).

Cùng lúc này, một mũi nghiệp vụ của Công an Bắc Ninh ở Tuyên Quang đã vào nhà người phụ nữ này và tìm được cháu bé" - Đại tá Phạm Thế Tùng cho biết.

Đại tá Tùng cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp tích cực của nhân dân đã cung cấp các tài liệu chứng cứ quí giá, qua đó, lực lượng Công an có thể phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ giải cứu an toàn cho cháu bé.

Cơ quan Công an sẽ phối hợp với Tòa án, Viện kiểm sát để nhanh chóng đưa vụ án ra truy tố, xét xử.

Ngay trong đêm 22/8, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bàn giao cháu Gia Bảo cho gia đình anh Hưng.

Công an lấy lời khai của nghi phạm Thu

Đón con trai trong niềm vui sung sướng, anh Hưng (bố cháu Bảo) xúc động chia sẻ: "Tôi rất vui sướng, không biết miêu tả như thế nào. Tôi rất cảm ơn các lực lượng chức năng đã giải cứu con trai tôi".

Mẹ cháu bé cũng xúc động nói lời cảm ơn Công an tỉnh Bắc Ninh đã ngày đêm điều tra, tìm kiếm để giải cứu con trai chị.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành các thủ tục theo qui định của pháp luật.

Vỡ òa hạnh phúc khi gia đình nhận lại bé Gia Bảo bị bắt cóc ở Bắc Ninh Hạnh phúc vỡ oà của người cha trong phút đoàn tụ con trai 2,5 tuổi bị bắt cóc: "Tôi như được sinh con thêm lần nữa, được sống lại một lần nữa".

Nhị Tiến