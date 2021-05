Sau khi làm rõ các clip thác loạn giả mạo quán bar Sunny (TP Phúc Yên), Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông tin thêm về động cơ của các đối tượng khi phát tán.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố vụ án truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo điều 326, bộ luật Hình sự liên quan đến các clip "nóng" được cho là tại quán bar Sunny.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận: "Ngay sau khi nhận được kết quả giám định toàn bộ các clip, hình ảnh phát tán trên mạng xã hội không phải tại quán bar Sunny và nội dung các clip cấu thành tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy nên chúng tôi đã ra quyết định khởi tố vụ án nêu trên".

Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, mục đích của các đối tượng phát tán clip nêu trên đều liên quan đến các trang cá độ bóng đá qua mạng.

"Các trang web đưa clip lên chúng tôi xác định đều là trang cá độ bóng đá, nhóm đối tượng lấy các trang có địa chỉ ở nước ngoài sau đó cắt dán các clip để giả mạo quán bar Sunny rồi đăng tải để gây chú ý. Thời điểm đăng tải các clip trên trùng khớp vào đúng lúc bar Sunny là nơi phát tán dịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Nếu bình thường đưa lên thì sẽ ít người chú ý, nhưng chúng canh đúng thời điểm nhạy cảm để thu hút nhiều người xem. Nhóm đối tượng hiểu rõ, đối tượng clip hướng đến là các bạn trẻ, khi vào xem các clip thì đối tượng sẽ dùng nhiều cách để lôi kéo cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng", Đại tá Đinh Ngọc Khoa thông tin.

Quán bar, karaoke Sunny (TP Phúc Yên)

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc, hiện tại các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục truy xét để tìm ra các đối tượng phát tán các clip trên.

"Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) để truy xét các đối tượng. Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ về động cơ của các đối tượng khi phát tán các clip nêu trên", Đại tá Khoa thông tin thêm.

Liên quan đến việc xử lý quán bar Sunny, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ngày 10/5 ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây ra hậu quả nghiêm trọng theo điều 295 bộ luật Hình sự. Hậu quả cụ thể đối với quán bar Sunny là đã làm lây lan dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, ngày 4/5, Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Phúc Yên ra văn bản thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hộ ông Vũ Tiến Thành - chủ cơ sở quán bar Sunny.

Cơ sở kinh doanh bar, karaoke Sunny chính là nơi có nhiều nhân viên và khách đến quán nhiễm Covid-19, khiến tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trở lên phức tạp, khó lường.

Tình hình trên buộc tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Vĩnh Yên và phong tỏa các thôn có ca nhiễm Covid-19. Tỉnh này cũng kích hoạt các biện pháp chống dịch ở mức độ cao nhất nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 60 ca mắc Covid-19, đa phần trong số đó đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến quán bar Sunny này.

Đoàn Bổng