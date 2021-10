Các chốt trực không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua, chỉ duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hà Nội tối 15/10, tại các vị trí chốt trực, lực lượng CSGT chỉ duy trì đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, không tiến hành kiểm tra người và phương tiện lưu thông qua chốt trực.

CSGT Hà Nội đảm bảo ATGT cho các xe qua chốt số 2 Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: Phạm Hải

Chốt số 08 (Trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thực hiện rút lực lượng từ 22h ngày 14/10. Các vị trí chốt trực còn lại tiếp tục duy trì lực lượng phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, căn cứ vào 2 tiêu chí (về tỷ lệ mắc mới tại cộng đồng/dân số/thời gian và độ bao phủ vắc xin) trong Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện nghị quyết của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, CDC Hà Nội đánh giá: Hà Nội đáp ứng đủ tiêu chuẩn tiêu chí cấp độ 1 (vùng xanh - bình thường mới).

Cụ thể, số ca mắc ghi nhận tại cộng đồng trong 2 tuần qua là 4 ca (3 ca bệnh tại Hà Đông và 1 ca tại Hoàn Kiếm), dân số của toàn thành phố là gần 8,4 triệu người. Như vậy, số ca mắc mới tại cộng đồng/100.000 người dân/tuần đạt xấp xỉ 0,025 (mức 1).

Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vắc xin phòng Covid-19 (tính đến hết ngày 14/10, toàn thành phố tiêm được 8.922.016 mũi vắc xin phòng Covid-19, trong đó có 5.914.715 mũi 1) đạt 97,95% dân số trên 18 tuổi) cũng đáp ứng đủ tiêu chí cấp độ 1.

Tại Chỉ thị số 08-CT/TU về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội”, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và thống nhất áp dụng các biện pháp quản lý, kiểm soát dịch bệnh đảm bảo hoạt động giao thông vận tải, lưu thông hàng hoá, không để xảy ra ách tắc cục bộ; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân di chuyển bảo đảm an toàn, an ninh và các yêu cầu phòng, chống dịch.

Hương Quỳnh

Phó Thủ tướng nhắc Hà Nội và các địa phương không cát cứ để đi lại thông suốt "Chúng ta không dùng các biện pháp hạn chế hoặc ngăn cản đi lại, đặc biệt là vận tải hàng hóa qua các tỉnh thành để làm sao lưu thông được thông suốt trong cả nước".