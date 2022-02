Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, TP đã chuẩn bị chu đáo trong nhiều tháng qua để đón học sinh trở lại trường. Việc này được triển khai trong điều kiện TP đang kiểm soát dịch.

Sáng nay (8/2), nhân dịp ngày học sinh TP Hà Nội từ lớp 7 đến lớp 12 quay trở lại trường học tập trực tiếp, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, giáo viên và học sinh trường THCS Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng).

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, động viên, chúc Tết học sinh và giáo viên Trường THCS Lê Ngọc Hân. Ảnh: T.H

Cô Nguyễn Thị Kim Khuê, Hiệu trưởng trường THCS Lê Ngọc Hân cho biết, nhà trường có 40 lớp với 1.780 học sinh. Trong ngày hôm nay, nhà trường đón khoảng 390 học sinh đến trường học trực tiếp.

Ngay từ trước Tết Nguyên Đán, nhà trường đã tổ chức diễn tập các tình huống, xây dựng kế hoạch đón học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới, bảo đảm an toàn về công tác phòng chống dịch.

Nhà trường cũng xây dựng thời khóa biểu cho từng khối lớp và xây dựng kế hoạch ôn tập, củng cố kiến thức cho từng đối tượng học sinh, nhất là học sinh khối lớp 9 để các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023.

Nhà trường có kế hoạch khi học sinh trở lại trường với mục tiêu bảo đảm an toàn; tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh hiểu rõ và thực hiện.

Tại trường THCS Lê Ngọc Hân, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh đã thăm quan cơ sở vật chất, trang, thiết bị dạy học và phòng, chống dịch Covid-19 của nhà trường; thăm hỏi, động viên học sinh và giáo viên trong ngày đầu tiên học sinh khối THCS và THPT của thành phố được đi học trở lại sau thời gian dài học trực tuyến.

Chủ tịch Hà Nội biểu dương và ghi nhận nhà trường đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, có phương án đầy đủ, an toàn đón học sinh trở lại trường; tổ chức tập huấn theo 8 bước, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trước, trong và sau khi học sinh đến trường.

Chủ tịch Hà Nội đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đến y tế học đường, bám sát ban chỉ đạo của phường, quận, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm y tế quận để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Tiếp tục có lộ trình tiêm vắc xin cho lứa tuổi 5-11

Chủ tịch Hà Nội nhấn mạnh, ngày 8/2 là ngày học sinh khối lớp 7-12 của Thủ đô trở lại trường học sau chặng đường dài học trực tuyến do phòng chống dịch Covid-19.

Chủ tịch Hà Nội mừng tuổi cho học sinh. Ảnh: T.H

Theo ông Chu Ngọc Anh, để học sinh được đến trường ngày hôm nay là cả sự chuẩn bị, sự chỉ đạo của Thành uỷ, UBND TP, có kế hoạch, có chủ trương, quyết sách để chuẩn bị, sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, các trường học từ công tác thông tin, tập huấn, diễn tập và sự đồng thuận, phối hợp chặt chẽ của phụ huynh học sinh.

Đối với Thủ đô, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc một cách thực chất từ thành phố tới cơ sở, đây là ví dụ sinh động và thực tiễn cụ thể hoá tinh thần này để học sinh trở lại trường học.

Chủ tịch Hà Nội bày tỏ niềm vui khi việc học trực tuyến vẫn duy trì được kết quả tốt trong các nhà trường. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng thời gian học online vừa qua không thể không có những tác động, ảnh hưởng đến tâm sinh lý học sinh…

Thành phố đã chuẩn bị chu đáo trong nhiều tháng qua để đón học sinh trở lại trường. Việc này được triển khai trong điều kiện TP Hà Nội đang kiểm soát dịch, phân cấp 3 tầng điều trị bệnh, số ca bệnh chuyển nặng và tử vong chỉ chiếm 0,26% theo số liệu cập nhật ngày hôm nay.

“Chúng tôi kỳ vọng sự chăm lo của hệ thống chính trị đạt hiệu quả cao nhất là các em học sinh có môi trường học tập an toàn trong trạng thái bình thường mới. Tới đây thành phố tiếp tục có lộ trình tiêm vắc xin cho lứa tuổi 5-11 tuổi”, ông Chu Ngọc Anh nói.

Liên quan đến thời gian cho học sinh mầm non, tiểu học trở lại trường, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, học sinh khối lớp 1 đến lớp 6 của 18 huyện, thị xã sẽ trở lại trường vào ngày 10/2. Lý do đến ngày đó mới cho học sinh độ tuổi này đi học là để các nhà trường có thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất, chuẩn bị phương án an toàn đón học sinh trở lại trường. Sau đó thành phố sẽ có lộ trình tiếp với 12 quận nội thành.

“Theo cách như vậy, thành phố sẽ có chỉ đạo để có lộ trình an toàn cho tất cả học sinh ở các lứa tuổi trên địa bàn Thủ đô đi học trực tiếp”, Chủ tịch Hà Nội nói.

Hương Quỳnh