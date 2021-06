Dự báo thời tiết 11/6, các tỉnh từ Bắc Bộ vào đến Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng mưa giông vào chiều tối.