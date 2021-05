Mặc dù chính quyền chưa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động ăn uống tại chỗ nhưng nhiều quán ăn ở Bình Dương đã chủ động ngưng nhận khách, chỉ bán mang về.

Tính đến chiều nay (31/5), tỉnh Bình Dương ghi nhận 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 lây nhiễm trong cộng đồng, tất cả đều trong một gia đình và có liên quan đến chùm ca bệnh tại TP.HCM.

Một khu vực cách ly tại TP Thủ Dầu Một, Bình Dương

Hiện toàn tỉnh có 3 khu vực bị phong tỏa do có liên quan đến các ca bệnh tại TP Dĩ An, TP Thủ Dầu Một và TP Thuận An.

Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương vào sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Hoàng Thao đã chỉ đạo các địa phương xem xét áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống dịch bệnh.

Quán cơm trên đường Trương Định (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) treo bảng bán đem về

Theo ghi nhận của VietNamNet tại khu vực trung tâm của tỉnh Bình Dương là TP Thủ Dầu Một, dù chính quyền thành phố chưa có văn bản về việc tạm dừng dịch vụ ăn uống nhưng hàng loạt hàng quán đã chủ động ngừng nhận khách, không phục vụ tại chỗ mà chỉ bán mang đi.

Quán ăn thông báo chỉ bán mang về, không phục khách tại chỗ

Cụ thể, khu vực sầm uất nhất của TP là đường 30 Tháng 4 (phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một), nhiều cở sở ăn uống, quán cà phê đã treo biển thông báo chỉ mang đi, không phục vụ tại chỗ như trước đây.

Còn tại phường Hiệp Thành – khu vực có người mắc Covid-19, nhiều quán cơm đã chủ động bán mang về, yêu cầu người mua giữ khoảng cách, đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch.

Quán ăn trên đường 30/4, phường Phú Hòa treo biển thông báo bán mang về từ ngày 30/5

Anh Hoàng Trọng Hoàn, chủ cửa hàng tiệm ăn vặt Karin cho biết, mỗi ngày quán nhận phục vụ hàng trăm lượt khách. Do đặc thù quán ăn khách thường ngồi gần nhau, tập trung đông, trong khi tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp nên anh quyết định ngừng bán tại chỗ, chỉ phục vụ khách mang đi. Việc ngừng bán tại chỗ sẽ khiến cửa hàng bị ảnh hưởng rất nhiều về kinh tế...

Nhân viên dọn dẹp trước khi ngừng bán

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Thu (chủ cơ sở Mì cay Seoul trên đường 30 Tháng 4) cho biết, để đảm bảo sức khoẻ cho khách hàng cũng như cho nhân viên, quán quyết định sẽ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bằng cách chỉ bán mang đi dù biết việc này sẽ khiến doanh thu của quán sụt giảm rất lớn.

Đây được xem là hành động “hy sinh” trong thời gian phải chống chọi với dịch bệnh, nhiều cơ sở kinh doanh đang “điêu đứng”.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND TP Thủ Dầu Một cho biết, hiện chính quyền TP đang xem xét, đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Nếu tình hình diễn biến phức tạp sẽ có quyết định giãn cách xã hội phù hợp, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của người dân.

Xuân An

