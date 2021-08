17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép trong nhà 2 hộ dân ở xã Đô Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) vừa được công an phát hiện. Chuồng nuôi nhốt hổ được làm bằng lồng sắt rất chắc chắn.

Chủ cơ sở thứ nhất là anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1982) và chị Hồ Thị Thanh (SN 1990), ở xóm Nam Vực nuôi 14 cá thể hổ đã trưởng thành. Hai người này khai nhận, tự cải tạo chuồng trại với diện tích 80m2, bao bọc sắt thép chắc chắn.

Số hổ này được đưa từ Lào về nuôi từ khi còn nhỏ; đến nay mỗi con có trọng lượng đạt gần 200kg.

Hổ được nuôi nhốt trong lồng sắt và tường bê tông

Chủ cơ sở thứ hai là bà Nguyễn Thị Định (SN 1971), xóm Phú Xuân, nuôi nhốt 3 cá thể hổ.

Bà Định đã xây dựng hệ thống tầng hầm nuôi hổ với diện tích 120m2. Mỗi cá thể hổ ở đây nặng từ 225kg đến 265kg.

Chiều nay 4/8, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị chủ trì việc bắt giữ các cá thể hổ trái phép là lực lượng Công an tỉnh Nghệ An.

“Lực lượng kiểm lâm và cơ quan thú y chỉ phối hợp theo yêu cầu của công an. Đây là vụ nuôi hổ bị bắt giữ lớn chưa từng có ở Nghệ An. Để đưa hổ ra khỏi chuồng, cơ quan thú y phải tiêm thuốc mê” - Trưởng phòng pháp chế Chi cục Kiểm lâm thông tin.

Các cá thể hổ này sẽ được tạm gửi nuôi nhốt ở một khu du lịch sinh thái để phục vụ điều tra, làm rõ.

Hổ được nuôi như lợn

5 con hổ được tập kết vào lồng sắt đưa ra khỏi chuồng

Lực lượng công an và kiểm lâm quan sát số hổ lớn

Di chuyển hổ lên xe ô tô

Mỗi cá thể nặng từ 200 đến 265kg

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc

Quốc Huy