Hình ảnh người 'kẹt' ở cửa ngõ TP.HCM xét nghiệm, lên xe khách về quê

Chính quyền TP.HCM đã huy động hàng chục xe khách, xe buýt, xe tải để đưa hàng nghìn người dân về các tỉnh miền Tây.

Sáng 1/10, sau một đêm chờ đợi tại chốt kiểm soát cửa ngõ phía Tây, đoạn gần ngã tư Quốc lộ 1 - Bùi Thanh Khiết, huyện Bình Chánh, TP.HCM, hàng nghìn người dân đã nhận được thông báo của chính quyền TP về việc giải quyết cho họ về quê.

Theo ghi nhận, việc cho người dân lên xe về quê không tiến hành ồ ạt mà vẫn phải qua sàng lọc. Tại khu vực chốt, những trường hợp đã có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày sẽ được cho qua chốt.

Bên cạnh đó, người dân được yêu cầu điền phiếu thông tin nêu rõ tình trạng tiêm chủng và lý do rời khỏi TP.

Đối với trường hợp người dân chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, lực lượng công an hướng dẫn đến khu vực test nhanh gần chốt kiểm soát để lấy mẫu.

Người dân được yêu cầu tập trung theo từng địa phương để dễ kiểm soát.

Người dân chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, ngành chức năng sẽ hướng dẫn đến khu vực test nhanh gần chốt kiểm soát để lấy mẫu. Ảnh: Thanh Tùng

Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, bà con về các tỉnh miền Tây tập trung theo tỉnh và được lực lượng quân đội hướng dẫn để tổ chức đưa về quê bằng xe khách. Riêng xe máy của người dân sẽ được chở về bằng xe tải.

Lực lượng công an hướng dẫn người dân thực hiện theo quy định sắp xếp để về quê

Những trường hợp người dân đã có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 trong vòng 2 ngày sẽ được cho qua chốt

Trường hợp chưa có giấy xét nghiệm sẽ được hướng dẫn ra khu vực test

Khu vực lấy mẫu test nhanh cho người dân trước khi lực lượng chức năng sắp xếp phương tiện đưa đón họ về quê

Lực lượng chức năng hỗ trở nước uống, bánh mì, thức ăn cho người dân

Nhóm người dân tỉnh Long An tập trung lại để chờ lực lượng chức năng phát phiếu điền thông tin

Người dân TP Cần Thơ

Người dân điền phiếu thông tin và nêu rõ tình trạng tiêm chủng, lý do rời khỏi thành phố

Từng người hoặc từng gia đình sẽ nhận phiếu thu thập thông tin và sau đó tự điền thông tin vào











Anh Nguyễn Văn Tính, quê Đồng Tháp cho biết, hoàn cảnh khó khăn và không thể bám trụ ở TP nên đành phải về quê. “Được lực lượng chức năng thông báo sẽ đưa chúng tôi về quê tôi mừng rơi nước mắt. Được về nhà có cách ly 1 tháng tôi cũng chấp nhận”- anh Tính nói

Sau khi có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, người dân về các tỉnh miền Tây tập trung theo tỉnh và được lực lượng quân đội hướng dẫn để tổ chức đưa về quê bằng xe khách, riêng xe máy sẽ được chở về bằng xe tải

Hàng chục phương tiện ô tô gồm xe khách, xe buýt, xe tải dừng chờ trên quốc lộ để đưa đón người dân về quê

Lực lượng quân đội hỗ trợ chuyển xe của người dân lên xe tải chở về quê cho họ

Cũng giống như xe khách, xe tải cũng sẽ được phân chia chở theo từng tỉnh Người dân lên xe về quê. “Tôi cảm ơn cơ quan chức năng nhiều lắm. Cả đêm tôi đợi ở chốt với hy vọng được về quê và giờ hy vọng đã trở thành hiện thực”- chị Thảo quê Bạc Liêu xúc động nói

Trước đó, tối 30/9 và rạng sáng 1/10, tại cửa ngõ phía Tây TP.HCM, có hơn 1.000 người dân mong muốn về quê, đã tự phát rời TP. Theo Công an TP.HCM, những người này chủ yếu ở 13 tỉnh thành miền Tây, có mong muốn về quê khi TP nới lỏng giãn cách.



Hiện chính quyền TP đang sắp xếp cho số người dân này về quê bằng xe khách, còn xe gắn máy thì vận chuyển bằng xe tải. Cũng theo cơ quan công an, TP.HCM đang thống kê danh sách, nhu cầu của người dân để chủ động sắp xếp các phương án.



Trước mắt, Công an TP khuyến cáo, người dân nếu không có nhu cầu cấp bách về quê thì nên ở lại TP. TP đang trở lại trạng thái bình thường mới, mở cửa dần nên có nhiều việc làm cho người dân mưu sinh, dần ổn định cuộc sống. Vì vậy cơ quan chức năng TP.HCM mong người dân phối hợp cùng chính quyền để ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường

