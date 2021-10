Vụ hoả hoạn kéo dài 5 tiếng khiến hàng trăm ki-ốt ở chợ Núi Đèo, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng bị thiêu rụi.

Vào khoảng 23h đêm qua (12/10), một vụ cháy lớn xảy ra tại chợ Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng khiến hàng trăm ki-ốt tại chợ này bị thiêu trụi, gây thiệt hại ban đầu lớn.



Chợ Núi Đèo là khu chợ trung tâm của huyện Thuỷ Nguyên. Chợ lâu đời và sầm uất, bán các mặt hàng dễ bắt lửa như: vải vóc, quần áo, giầy dép, đồ gia dụng... nên khi hỏa hoạn xảy ra, lửa đã nhanh chóng lan rộng, công tác chữa cháy khó khăn.

Ngọn lửa bùng lên từ trung tâm khu chợ

Nhận được tin báo, Công an TP Hải Phòng đã huy động 20 xe cứu hỏa, gần 1 trăm chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cùng nhiều lực lượng tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do vụ cháy xảy ra vào ban đêm và gió to nên việc tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn.

...nhanh chóng lan rộng

Tiểu thương bất lực nhìn lửa thiêu cháy nhiều hàng hoá

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên cho biết, đơn vị đã huy động toàn bộ lực lượng phòng cháy Công an TP Hải Phòng, huyện Thủy Nguyên và các quận huyện xung quanh, cùng các doanh nghiệp trên địa bàn có phương tiện phòng cháy chữa cháy. Đến 4h sáng, đám cháy mới được dập tắt.

4h sáng nay ngọn lửa mới được dập tắt

Theo thông tin từ Ban quản chợ, đám cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên số tài sản trị giá khoảng 70 tỉ đồng của 300 tiểu thương bị thiêu trụi.

Đến sáng nay, lực lượng cứu hỏa vẫn đang phun nước ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Cháy lớn hai căn nhà mặt phố ở TP.HCM, 5 người thoát chết Vụ cháy xảy ra lúc 21h20 tối 3/10 tại cửa hàng thời trang trên đường Lũy Bán Bích, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú (TP.HCM).

Nguyễn Thu Hằng