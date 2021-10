Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, đã có trên 3,7 triệu người nhận hỗ trợ chi trả trong đợt 3, tính đến ngày 11/10.

Chiều 11/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp báo về tình hình dịch tại TP.HCM sau 11 ngày áp dụng Chỉ thị 18.

21 quận, huyện, TP Thủ Đức đề nghị công bố kiểm soát dịch

Theo ông Phạm Đức Hải, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM, đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn, linh hoạt trong điều kiện bình thường mới.

Đến ngày 11/10, 21 quận, huyện và TP Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch

Ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống hoạt động trở lại. Từ đó, tạo ra công an việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Đến nay, 100% quận, huyện trên địa bàn TP.HCM được các đoàn kiểm tra đề nghị công bố kiểm soát dịch theo quyết định 3979 của Bộ Y tế. Hai địa phương cuối cùng đề nghị là Bình Chánh và Bình Tân.

Tuy nhiên, ông Hải cho biết, vẫn còn hạn chế là một bộ phận người dân thực hiện giãn cách chưa nghiêm; vi phạm 5K, tụ tập đông người, nhiều người không đeo khẩu trang. Số doanh nghiệp hoạt động lại chưa nhiều. Việc đi lại của người dân từ TP đến các tỉnh khó khăn.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin, đường dây nóng của Bộ Tư lệnh đã tiếp nhận 516 cuộc gọi với 843 người đăng ký về quê trên 50 tỉnh. Bộ Tư lệnh TP sẽ phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Công an TP, Sở GTVT tổ chức đưa bà con về quê. Dự kiến, từ ngày 15/10 sẽ bắt đầu.

“Nếu bà con có khó khăn gì, có thể báo ngay khi đăng ký ở đường dây nóng để được hỗ trợ. Đồng thời, yên tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch”, đại diện Bộ Tư lệnh cho biết.

Liên quan tới thông tin TP chưa cho phép mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó giám đốc Sở Công thương TP.HCM cho biết, thời gian qua loại hình dịch vụ nào đủ điều kiện thì đã được mở lại, loại hình khả năng gây ra nhiều rủi ro thì phải cân nhắc.

Riêng dịch vụ ăn uống do Ban quản lý An toàn thực phẩm phụ trách, Sở Công thương sẽ tham mưu, phối hợp. Tuy nhiên, do dịch vụ này tụ tập đông người nên chưa có chủ trương mở lại.

"TP sẽ xem xét khi đủ điều kiện, đảm bảo an toàn mới được mở lại”, ông Phương cho hay.

Hoàn thành chi trả đợt 3 vào ngày 15/10

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, đến nay có 3.763.719 người được chi trả đợt 3. Con số này vẫn tăng lên mỗi giờ ở 312 phường xã.

“Theo tiến độ này, đến ngày 15/10 sẽ hoàn thành việc chi trả theo chỉ đạo của UBND TP”, ông Lâm khẳng định.

Đại diện Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết, sẽ có 3 đoàn kiểm tra công tác chi trả đợt 3 cho người dân

Hiện có 6 quận, huyện đã chi trả trên 90%. Tuy nhiên, việc hỗ trợ có thể chậm trễ cho tình trạng nghẽn mạng khi hơn 1 triệu người truy cập cùng thời điểm.

Dự kiến, TP sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra do các Phó giám đốc Sở LĐTB&XH làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác chi trả hỗ trợ đợt này.

Ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, nhu cầu lao động của TP lớn, nhưng trong giai đoạn bình thường mới, người lao động quay trở lại TP chưa cao. Chủ yếu là công nhân ở một số tỉnh giáp ranh như Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương…

Dự kiến từ ngày 13/10, người lao động sẽ thuận lợi về TP.HCM khi thí điểm vận tải hành khách liên tỉnh, theo quyết định của Bộ GTVT.

