16h chiều 1/3, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại (TP Hội An) xảy ra vào chiều 26/2.

Chủ trì cuộc họp có ông Lê Trí Thanh Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Quang Bửu Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng BĐBP tỉnh và ông Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND TP Hội An.

Thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Văn Sơn Chủ tịch UBND TP Hội An cho biết, lúc 13h45, ca nô QNa 1152 do ông Lê Sen (SN 1970, trú tại Cửa Đại, TP Hội An) làm thuyền trưởng điều khiển chở 39 người (36 hành khách và 3 lái ca nô) xuất bến thuỷ nội địa Cù Lao Chàm vào lại bến Cửa Đại.

Tỉnh Quảng Nam họp báo thông tin về vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại khiến 17 người chết

Đến khoảng 14h15, khi vào đến khu vực biển Cửa Đại Cửa Đại (cách bờ khoảng 1,5 hải lý về hướng Đông) thì bị chìm.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng điều động người và phương tiện tổ chức cứu vớt các nạn nhân.

Thời điểm gặp nạn nước tràn vào nhanh khiến ca nô bị chìm, nhiều người còn mắc kẹt bên trong. Vị trí bị nạn gần bãi cát, sóng vỗ mạnh, nên việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Chiếc ca nô trong sự việc

Vụ tai nạn làm 17 người tử vong, 22 người được cứu sống. Hiện nay cơ quan chức năng vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch tỉnh Quảng Nam nói, "vụ chìm ca nô vô cùng đau thương, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Hiện nay tàu gặp nạn đã được trục vớt, phía tỉnh đã phối hợp với gia đình các nạn nhân tử vong để lo hậu sự cho các nạn nhân".

Kiều Oanh - Hồ Giáp