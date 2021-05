Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu, Nghệ An) ký khống hồ sơ, nhận tiền Tết của người nghèo đã thừa nhận sự việc là có thật. Ông Thuận đã bị rút ra khỏi danh sách ứng cử HĐND xã này.

Ông Lô Thanh Luận – Phó Bí thư Huyện uỷ Quỳ Châu (Nghệ An) ký báo cáo nêu rõ: Ngày 15/4, báo VietNamNet có bài “Chủ tịch Mặt trận xã ở Nghệ An ký khống, nhận tiền Tết 15 hộ nghèo”. Sau khi có thông tin trên, Huyện uỷ đã chỉ đạo các ban ngành vào cuộc kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc báo nêu.

Báo cáo giải trình Huyện uỷ Quỳ Châu gửi các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An

Theo báo cáo, ngày 27/1, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện phân bổ tiền Tết vì người nghèo, trong đó xã Châu Hạnh được phân bổ 2 đợt, trong đó đợt 2 số tiền là 69.500.000 đồng cho 139 hộ (bản Na Xén có 16 hộ).

“Bí thư chi bộ, trưởng bản Na Xén, trưởng ban công tác mặt trận nhất trí ông Thuận ký thay 14 hộ để lập danh sách nộp cho huyện. Còn số tiền sẽ phát cho các hộ dân sau (7.000.000 đồng)” – báo cáo Huyện uỷ nêu.

Cũng theo báo cáo, đến ngày 14/4, trên cơ sở thông tin từ PV, Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh ngay trong đêm mới đến phát tiền cho 14 hộ dân ở bản Na Xén.

Thế nhưng, trước đó hai ngày (12/4), đích thân trưởng bản Vi Văn Anh cùng 14 hộ nghèo đến nhà văn hoá bản Na Xén, “tố giác” việc gia đình chưa được nhận tiền hỗ trợ Tết.

Như vậy, việc thoả thuận giữa ông Thuận với Bí thư, trưởng bản Na Xén để ký thay các hộ nghèo là không có thật.

Trưởng bản Na Xén Vi Văn Anh (trái)...

... cùng 14 hộ dân chưa được nhận tiền hỗ trợ Tết "tố giác" tại nhà văn hoá bản Na Xén vào ngày 12/4/2021

Rút danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã

Theo báo cáo, Thường trực huyện uỷ đã chỉ đạo các ban ngành tích cực vào cuộc, kiểm tra, xác minh, chỉ đạo khắc phục sai phạm và xử lý vụ việc kịp thời tại xã Châu Hạnh.

Ngày 16/4, trong hội nghị hiệp thương lần 3, Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh đã đưa ông Lương Văn Thuận – Chủ tịch UBMTTQ xã ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngoài ra, Thường trực huyện uỷ Quỳ Châu còn giao cho Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ tiến hành kiểm tra các dấu hiệu vi phạm của tập thể, cá nhân đảng viên có liên quan trong vụ việc báo nêu để có hướng xử lý tiếp theo.

Ông Lang Văn Thuận - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh đã ký khống, giữ tiền Tết của người nghèo hơn 2 tháng. Chỉ sau khi PV VietNamNet vào cuộc xác minh, ông Thuận mới gọi 14 hộ nghèo đến nhận tiền Tết

Các chữ ký trong danh sách nhận tiền Tết ở xã Châu Hạnh có nhiều đặc điểm giống nhau

Bà Lữ Thị Thuỷ - Trưởng Ban tuyên giáo huyện Quỳ Châu cho biết, sau khi báo nêu, các cấp đã vào cuộc kiểm tra và đã có báo cáo gửi cấp tỉnh.

“Báo cáo hiện nay chưa cung cấp được, khi nào có kết quả của Uỷ ban kiểm tra và Công an huyện kết luận chúng tôi sẽ cung cấp” – bà Thuỷ thông tin.

Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu (Nghệ An) Nguyễn Thanh Hoài cho biết, việc rút ông Lương Văn Thuận ra khỏi danh sách ứng cử HĐND cấp xã, có nghĩa là sắp tới chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Châu Hạnh sẽ phải bố trí người khác.

Thượng tá Nguyễn Đình Hùng – Trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra từng bước một.

“Ngay sau khi báo VietNamNet phản ánh, công an tỉnh đã chỉ đạo điều tra, xem có dấu hiệu tội phạm hay không” – Thượng tá Hùng thông tin.

Quốc Huy