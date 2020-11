Nguyễn Văn Thái khai chi tiết vụ việc cầm dao xông vào cửa hàng sữa để khống chế 3 người, giữ làm con tin.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Thái (SN 1990, quê Thanh Hoá, tạm trú TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) để điều tra, về hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Bước đầu Thái đã khai báo chi tiết vụ việc dùng dao khống chế 3 người, giữ làm con tin ở cửa hàng sữa số 380 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TP.HCM vào tối 21/11 gây xôn xao.

Đối tượng Nguyễn Văn Thái

Theo điều tra, Thái từng có 3 tiền án về các tội “cướp giật tài sản” và “trộm cắp tài sản”. Thái từng nghiện ma tuý nặng nhưng trong thời gian chấp hành án phạt tù đã cai được.

Trở về địa phương, Thái làm nhân viên cho quán karaoke nhưng cách đây hơn 1 tháng đã nghỉ việc. Thái tái nghiện trở lại.

Sáng 21/11, sau khi sử dụng ma tuý, Thái lên cơn ngáo đá. Lúc này, trong đầu Thái cứ cho rằng có người tìm truy sát mình.

Thái có kể với bạn, là anh G (SN 1991). Biết được Thái ngáo đá, dân trong xóm trọ lo sợ, nên một số người đã lánh đi.

Màn giải cứu con tin kéo dài căng thẳng 30 phút

Chiều 21/11, Thái có biểu hiện không bình thường càng nặng, anh G đưa vào bệnh viện Thủ Đức để điều trị, uống thuốc an thần và truyền nước biển. Thái bất ngờ vùng bỏ chạy ra khỏi bệnh viện, chạy bộ trên đường.

Anh G đuổi theo một đoạn thì mất dấu nên đi lang thang tìm bạn, rồi trở về nhà trọ.

Riêng Thái vừa chạy bộ vừa nói lảm nhảm. Thái xông vào tiệm phở chụp lấy con dao rồi tiếp tục chạy ra đường.

Chạy gần 100m, khoảng 20h15 tối, Thái tay cầm dao xông vào cửa hàng sữa ở số 380 đường Tô Ngọc Vân. Lúc này, trong cửa hàng có mẹ con chị chủ và 2 nữ nhân viên. Một nữ nhân viên chạy thoát được ra ngoài.

Thái kề dao vào cổ, khống chế chủ cửa hàng, là chị Th (SN 1985), cháu N (SN 2004, là con chị Th) và nữ nhân viên tên T. Thái dùng băng keo quấn quanh 3 người, buộc lại với nhau.

Sự việc diễn ra ở cửa hàng sữa ngay mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, rất đông người phát hiện nhưng vì đối tượng cầm dao, miệng liên tục la hét, nên không ai dám can thiệp. Khi nhận tin báo, công an đã có mặt bao vây hiện trường, phong toả đoạn đường Tô Ngọc Vân. Rất đông người dân hiếu kỳ tập trung xung quanh để theo dõi.

Công an nỗ lực thuyết phục nhưng Thái không chấp hành. Thậm chí, Thái còn lôi 3 con tin trong tình trạng bị buộc chặt, ra giữa đường Tô Ngọc Vân.

Khoảng 30 phút SAU, Thái mượn điện thoại của cán bộ công an để gọi cho mẹ. Sau khi chuyện điện thoại, Thái chúc mẹ ngủ ngon, rồi tự buông dao.

3 nạn nhân không bị thương tích nhưng tinh thần cực kỳ hoảng loạn. Cả 3 được đưa đi cấp cứu nhưng ra về trong đêm.

Khi về trụ sở công an, Thái vẫn còn biểu hiện ngáo đá, Công an không thể làm việc được. Gần ngày sau, Thái mới trở lại trạng thái bình thương và khai báo chi tiết hành vi.

Phước An