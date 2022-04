Công an TP Hải Phòng đã thu giữ tang vật, điều tra vụ việc khách sạn Bảo An bị đặt vật giống bom, nghi có tích hợp thiết bị kích nổ từ xa.

Chiều nay (1/4), Công an TP Hải Phòng thông tin, đang điều tra vụ việc liên quan đến một khách sạn tên Bảo An, thuộc địa bàn xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng, nghi bị đặt bom kích nổ từ xa.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 23h45 ngày 26/3 khi anh Tống Đức Trung (SN 1992) nhận được tin nhắn từ anh trai là Tống Anh Tuấn về việc có đối tượng đặt bom kích nổ từ xa tại khách sạn Bảo An. Đây là khách sạn mà mẹ anh - bà Nguyễn Thị Dự (SN 1959) đang quản lý.

Anh Trung cùng nhân viên kiểm tra tại khu vực khuôn viên nhà hàng Hàn Việt thuộc khách sạn và tìm thấy 1 vật hình trụ tròn, đường kính 5cm, chiều cao 7cm có hai đầu kim loại nhô ra được bọc trong chiếc tất màu đen (nghi là bom).

Khách sạn Bảo An, nơi phát hiện vật liệu nổ giống bom

Anh Trung đã trình báo cơ quan công an về vụ việc nói trên.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn (người nhắn tin) cho biết: ngày 11/3, anh nhận được một số tin nhắn đe doạ đặt vật liệu nổ tại khách sạn Bảo An.

Đến ngày18/3, tại đây xảy ra việc, một đối tượng ném pháo sáng kèm theo tiếng nổ nhỏ ở khu vực cổng.

Ngày 25/3, anh Tuấn tiếp tục nhận được các tin nhắn nói là sẽ cho bom kích nổ khu vực khách sạn Bảo An. Anh Tuấn báo với em trai và tìm thấy vật giống bom nói trên.

Cơ quan CSĐT, Công an huyện An Lão đã phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng kiểm tra, rà soát hiện trường, thu giữ tang vật để phục vụ công tác điều tra.

Hiện công an Hải Phòng cũng đang tổ chức truy tìm đối tượng đặt vật nghi nổ tại khách sạn để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt gọn thanh niên hô mang bom cướp tiền ngân hàng ở Quảng Ninh Nam thanh niên hô mang theo 2 quả bom, yêu cầu nhân viên ngân hàng đưa tiền không sẽ cho nổ, nhưng khi thấy còi báo động thì bỏ chạy và bị bắt ngay tại cổng.

Nguyễn Thu Hằng