Trong lúc khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông câu cá bị điện giật tử vong, một đại úy công an ở Bình Dương bị điện giật bất tỉnh phải nhập viện cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào chiều nay (4/7) tại một con rạch chảy ra sông Sài Gòn, thuộc phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hiện trường vụ việc

Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, ông Võ Phước Thọ (52 tuổi, quê Đồng Tháp) ngồi câu cá ở bờ kè Rạch Đồn (đoạn gần cầu Vĩnh Bình, phường Vĩnh Phú). Trong lúc buông cần câu, người này bị đường dây điện trên đầu giật bất tỉnh và tử vong sau đó.

Sau khi nhận tin báo, Công an thành phố Thuận An và nhân viên điện lực thành phố đến hiện trường xử lý vụ việc. Tiếp đó, lực lượng của Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương cũng đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Trong lúc đại úy N.V.P (38 tuổi, cán bộ thuộc PC09) cầm chiếc cần câu hướng lên phía dây điện thì bất ngờ bị điện giật bất tỉnh, nằm dưới đất.

Phát hiện sự việc, các đồng đội đã đưa đại úy P. đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến tối cùng ngày, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Theo một số nhân chứng, sau khi điện giật hai người, các nhân viên điện lực quay lại hiện trường cho biết, chưa cúp điện do hệ thống đường dây này cấp điện cho cả khu dân cư.

Tối cùng ngày, PV đã liên hệ nhiều lần với Điện lực thành phố Thuận An và Công ty điện lực Bình Dương nhưng không nhận được phản hồi.

Đến 18h cùng ngày, công tác khám nghiệm mới hoàn tất. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Xuân An