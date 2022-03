9h sáng nay, ông Minh được đưa về nhà để thực hiện lệnh khám xét nhà riêng tại xã Bình Châu (huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sáng nay (9/3), đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nhà và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Đặng Thanh Minh - nguyên Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Minh bị bắt để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng".

Nhà riêng của ông Minh tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triệu tập ông Minh đến trụ sở Công an huyện Xuyên Mộc để tống đạt quyết định khởi tố bị can.

Khoảng 9h, ông Minh được đưa về nhà để thực hiện lệnh khám xét nhà riêng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cơ quan CSĐT đã đọc và tiến hành thi hành lệnh trên.

Kết thúc buổi khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Cơ quan điều tra thông qua việc thực hiện lệnh khám xét nhà đối với ông Minh.

Như đã thông tin, ông Minh bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú do liên quan đến hàng loạt sai phạm trong quản lý đất đai và cấp sổ đỏ sai quy định tại xã Bình Châu.

Theo đó, trong thời gian làm Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, ông Minh đã đã thiếu kiểm tra, trực tiếp ký các quyết định về việc chỉnh lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại xã Bình Châu đối với 6 thửa đất không phù hợp với quy định.

Ông Minh nghe cán bộ điều tra thông qua lệnh khám xét nhà.

Sau đó, ông Minh đã trực tiếp ký quyết định cấp giấy Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho 3 hộ gia đình tại khu du lịch và dân cư Láng Hàng hàng ngàn mét vuông đất. Đến nay, huyện Xuyên Mộc chỉ thu hồi được 1 trường hợp, 2 trường hợp còn lại đã sang nhượng, hiện chưa thu hồi được.

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đọc lệnh khám xét nhà.

Ông Minh nghe đọc lệnh khám xét.

Những sai phạm của ông Minh cũng đã được Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ rõ. Từ những vi phạm này, UBKT Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

