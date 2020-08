Tối nay (28/8), Bộ Công an đã tiến hành khám xét chỗ ở và nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Khoảng 19h20 tối, lực lượng chức năng đã xuất hiện tại nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung để thực hiện lệnh khám xét.

Ngay sau khi cơ quan điều tra Bộ Công an vào bên trong ngôi nhà tại phố Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội - nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung, cánh cổng được kéo kín trở lại.

Gần một giờ đồng hồ, lực lượng chức năng vẫn tiến hành việc khám xét bên trong.

Khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Phạm Hải

Khá nhiều người dân trú tại phố Trung Liệt tò mò trước sự việc. Nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí hiện cũng đang có mặt ghi nhận sự việc này.

Ông Nguyễn Đức Chung vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Ảnh: Kiên Trung

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Phạm Hải

Ảnh: Kiên Trung

Nhiều người dân tò mò đứng xem. Ảnh: Kiên Trung

21h20, có 2 ô tô biển xanh đỗ trước cửa nhà ông Nguyễn Đức Chung. Các điều tra viên C03, Kiểm sát viên lên 2 chiếc xe cùng 2 thùng tài liệu rời khỏi, kết thúc việc khám xét nơi ở.

Việc khám nhà ông Chung có sự chứng kiến của người nhà, tổ trưởng tổ dân phố và công an phường.

Tối cùng ngày, tại nơi làm việc của ông Nguyễn Đức Chung, các lực lượng chức năng cũng tiến hành khám xét.

Ông Nguyễn Đức Chung bị bắt tạm giam Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung.

Kiên Trung