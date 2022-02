Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn chìm ca nô.

Lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp chỉ đạo Cục CSGT cử đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT cùng các đơn vị nghiệp vụ đến hiện trường vụ tai nạn.

Đoàn công tác phối hợp cùng các lực lượng chức năng địa phương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích và phối hợp với Công an Quảng Nam thực hiện điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp cùng các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn

Hiện tại các đơn vị chức năng Công an tỉnh Quảng Nam đang tiến hành lấy lời khai những người liên quan, xác định danh tính những người bị nạn và tổ chức điều tra ban đầu theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 26/2, vụ tai nạn xảy ra tại tuyến đường thủy nội địa thuộc vùng biển Cửa Đại - Cù Lao Chàm, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam (cách trạm Biên phòng Cửa Đại 2 hải lý).

Tàu khách cao tốc Phương Đông biển số QNA-1152 do ông Võ Lê Sen làm thuyền trưởng cùng 2 thuyền viên chở 36 hành khách (tổng số có 39 người trên tàu, bao gồm 37 người lớn và 02 trẻ em) hành trình từ Cù Lao Chàm vào Cửa Đại bị chìm.

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông xảy ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã huy động lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an TP. Hội An phối hợp với Đồn biên phòng Cửa Đại và chính quyền, nhân dân địa phương tổ chức huy động người, phương tiện thực hiện tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Ban đầu cứu được 22 người. Xác định có 13 người tử vong và 4 người còn mất tích.

