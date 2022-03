Trong ngày 9/3, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 21 xe quá tải trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ - Ninh Bình. Có xe chở quá tải tới 46%, tiền phạt phải nộp là 18 triệu đồng.

Ngày 9/3, Tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Đội 3, CSGT) lập chốt kiểm tra tải trọng tại Km144+300 trạm thu phí cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ- Ninh Bình.

Xe tải mang biển kiểm soát 90C- 049.XX, chở vật liệu xây dựng từ Hà Nam đi Hà Nội. Do lái xe Nguyễn Xuân T. (SN 1996, trú tại Hà Nam) điều khiển, chở quá tải đến 46%.

Chốt kiểm tra tải trọng trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình

Trạm cân lưu động được thiết lập ngay trên cao tốc

Ô tô mang biển số Hà Nam quá tải đến 46,01%

Lực lượng CSGT Đội 3, đã lập biên bản xử phạt lỗi chở hàng vượt trọng tải cho phép với số tiền phạt 4 triệu đồng. Tước giấy phép lái xe và phù hiệu vận tải của xe 2 tháng. Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt 14 triệu đồng.

Lái xe T. cho biết, với mức phạt trên là khá nặng so với thu nhập của một lái xe thuê. Lái xe không chỉ bị chịu “thiệt” do mức phạt cao mà còn phải nghỉ ở nhà đến 2 tháng không có lương do bị tước giấy phép lái xe.

Lái xe T. kí vào phiếu cân tải trọng

Theo chỉ huy Đội 3, Cục Cảnh sát giao thông, chỉ tính riêng trong ngày 9/3, đã có 21 trường hợp xe chở quá tải trọng bị phát hiện trên tuyến.

“Đa số các xe vi phạm đều ở mức quá tải dưới 50%, do mức xử phạt của hành vi này khá nặng”, chỉ huy Đội 3 cho biết.

Đình Hiếu