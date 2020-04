Cơ quan Công an đang làm rõ vụ xô xát giữa một nhóm người với 4 công an, trong đó có Thượng úy nổ 2 phát súng chỉ thiên.

Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) chiều nay cho biết, đang xác minh làm rõ vụ 1 nhóm người xô xát với lực lượng công an.

Theo đó, đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm người với 4 công an xảy ra trên địa bàn xã Hoà Khánh xuất hiện trên mạng.

Trong lúc hỗn loạn, một cán bộ công an bắn 2 phát súng chỉ thiên…

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Chụp màn hình

Thượng tá Trần Thanh Tùng, Trưởng công an huyện Cái Bè xác nhận với báo chí đã nắm được vụ việc và đang cho xác minh làm rõ.

Bước đầu xác định, 4 công an nói trên gồm: Thượng úy Đinh Hoàng Nam, Trưởng công an xã; Trung úy Nguyễn Văn Lựa, Phó trưởng công an xã; Nguyễn Minh Cảnh, công an viên thường trực (đều thuộc xã Hậu Thành) và Trung úy Nguyễn Vũ Linh, cán bộ trinh sát Đội cảnh sát hình sự công an huyện Cái Bè.

Người cầm súng công cụ hỗ trợ bắn chỉ thiên để giải tán đám đông là Thượng úy Đinh Hoàng Nam.

Theo đó, hôm 10/4, 4 cán bộ trên sau khi đi công tác thì về nhà của Thượng uý Nam ở xã Hoà Khánh.

Lúc này, một người tên Đức xông vào túm cổ áo Trung úy Linh.

Anh Linh phản ứng và quật ngã Đức. Những người đi chung với Đức ập đến dẫn đến xảy ra xô xát.

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Thượng úy Nam với những người trong nhóm thanh niên nói trên.

Nhóm người trên là người thân của Huỳnh Thanh Tuấn.

Hôm 8/4, Tuấn sử dụng súng hơi đi bắn chim thì bị Thượng úy Nam phát hiện, lập biên bản xử lí về hành vi sử dụng súng hơi trái phép trên địa bàn xã Hậu Thành.

Đại úy Công an nổ 5 phát súng giải tán điểm đá gà, 3 người bị thương Đại úy Công an ở Tiền Giang nổ 5 phát súng tại tụ điểm đá gà làm 3 người bị thương.

Thiện Chí