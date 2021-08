Từ 0h ngày 17/8, trên toàn TP Vinh (Nghệ An) thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Các trục đường chính ở cửa ngõ ra, vào thành phố được thiết lập thêm 14 chốt kiểm dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long vừa ký văn bản triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP Vinh về việc cách ly xã hội theo Chỉ thị 16.

Theo đó, tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với với UBND TP Vinh, các huyện, thị xã liên quan thành lập các chốt kiểm soát, hạn chế người và phương tiện ra vào thành phố bắt đầu từ 0h ngày 17/8.

Phối hợp với thành phố Vinh; Sở Y tế và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp liên quan đến F0 trên địa bàn. Đồng thời, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chốt đường Ngô Đức Mai, xã Hưng (TP Vinh) là một trong 12 chốt được lập vào đêm nay

Sở Y tế phối hợp với công an tỉnh khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, lấy mẫu, khoanh vùng, dập dịch.

Riêng UBND TP Vinh, triển khai các giải pháp quyết liệt phòng chống, dịch bệnh trên địa bàn, phát hiện sớm các ca F0 trong cộng đồng. Tổ chức các điểm cách ly F1 tránh lây nhiễm chéo.

Đồng thời, phối hợp với Sở Công thương, Y tế và GTVT cùng các đơn vị khác hỗ trợ các doanh nghiệp lưu thông hàng hoá, nơi tập kết hàng hoá, bán hàng lưu động... phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân.

Còn các huyện, thị xã vận động người dân hạn chế đi vào TP Vinh. Phối hợp với Công an quản lý tốt di biến dân cư. Chỉ đạo tổ Covid-19 cộng đồng "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" phát hiện công dân đi từ vùng dịch trở về địa phương.

Chốt kiểm soát cầu Bến Thủy hoạt động nhiều tháng qua - Ảnh: Quốc Huy

Công an tỉnh Nghệ An và UBND TP Vinh thành lập 14 chốt chặn ở tất cả các cửa ngõ ra vào thành phố, trong đó có chốt ở gần cầu Bến Thủy 1 và 2 duy trì nhiều tháng qua. Tại các chốt có các lực lượng công an, nhân viên y tế, quân đội và dân quân tự vệ và các đoàn thể ứng trực.

Lập 14 chốt kiểm soát ra vào thành phố Vinh Chốt 1: tại Cầu Bến Thủy 1. Chốt 2: đường Dũng Quyết giao nhau với đường tránh Vinh. Chốt 3: quốc lộ 46C, địa phận xã Hưng Hòa giáp ranh xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc. Chốt 4: đường Phạm Hồng Thái giao nhau với đường tránh Vinh. Chốt 5: đường Trần Đình San, địa phận phường Vinh Tân giáp ranh với xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên. Chốt 6: Tại đường quốc lộ 46 về phía Tây, cầu Ma, xã Hưng Chính giáp ranh với thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên. Chốt 7: đường 72m giao nhau với đường Ngô Đức Mai (xã Hưng Chính). Chốt 8: đường Quốc lộ 46B, cầu Chợ Già, địa phận giáp ranh giữa xã Hưng Đông với xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên. Chốt 9: đường quốc lộ 1A giao với đường vào Bệnh viện Lao Nghệ An. Chốt 10: đường quốc lộ 46A về phía Đông, đoạn đối diện Đại học Vinh cơ sở 2. Chốt 11: đường 72m về phía Đông, địa phận xã Nghi Đức giáp ranh với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Chốt 12: đường Lê Viết Thuật, địa phận xã Hưng Lộc giáp ranh với xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc. Chốt số 13: tại đường Bùi Thế Đạt, địa phận giáp ranh xã Nghi Ân với xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc. Chốt số 14: đường quy hoạch 24m giao với đường tránh Vinh, thuộc phường Vinh Tân.

Quốc Huy