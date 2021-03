Giám đốc công ty chuyên buôn lậu, sản xuất hàng giả dùng 20 tỷ đồng để chạy điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác để dễ bề hoạt động bất chính.

Tối 9/3, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt giữ thêm nhiều nghi phạm trong vụ “giám đốc buôn bán hàng giả với số lượng cực lớn”.

Đặc biệt, cơ quan CSĐT phát hiện âm mưu dùng 20 tỷ đồng để tác động điều động Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác để bọn chúng dễ bề thực hiện buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, Trần Trí Mãnh (41 tuổi, ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc), Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Gia Thịnh thấy Công an tỉnh An Giang liên tục ra quân tấn công, trấn áp, bắt giữ các đối tượng phạm pháp, trong đó có nhiều kẻ buôn hàng lậu, hàng giả.

Nghi phạm Mãnh tại cơ quan công an

Chính vì vậy, Mãnh tìm người để dùng tiền của gã tác động đến cơ quan có thẩm quyền mục đích điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác để dễ bề tiếp tục thực hiện các hoạt động bất chính.

Mãnh liên hệ với Đào Ngọc Cảnh (74 tuổi, ngụ quận Thanh Huê, TP Đà Nẵng) để thực hiện việc làm nói trên.

Ông Cảnh liên hệ với Ngô Văn Trọng (48 tuổi, ngụ TP Đà Nẵng), Vũ Văn Quý (ngụ quận 3, TP HCM) và Hoàng Thị Tâm (54 tuổi, ngụ TP Hà Nội) để bàn mưu thực hiện.

Qua nói chuyện, Quý khẳng định có mối quan hệ để thực hiện được âm mưu nói trên.

Hồi tháng 1/2021, Cảnh, Trọng, Quý, Tâm đến An Giang gặp Mãnh. Sau khi bàn bạc, cả nhóm thống nhất sẽ thực hiện âm mưu tác động để điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi địa phương khác với giá 20 tỷ đồng.

Mãnh chuyển trước vào tài khoản của Tâm 10 tỷ đồng và được hứa trong 3 ngày sẽ có quyết định điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác. Nếu không thực hiện được sẽ hoàn tiền lại cho Mãnh.

Các nghi can Cảnh, Trọng, Quý, Tâm tại cơ quan công an

Tuy nhiên, Quý đã không thể thực hiện được âm mưu nói trên, nên cả nhóm bàn bạc chỉ chuyển lại cho Mãnh 7,4 tỷ đồng.

Số tiền còn lại bọn chúng nói đã chi phí cho việc chạy chọt, lo lót vụ điều chuyển. Tuy nhiên, thực chất số tiền này đã được chia chác cho nhau.

Cụ thể, Tâm được chia 100 triệu đồng, Trọng 400 triệu đồng và 2,1 tỷ đồng còn lại Quý giữ lại để tiêu xài cá nhân. Hiện trong tài khoản của Quý chỉ còn hơn 1,3 tỷ đồng. Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự các đối tượng Quý, Trọng và Tâm.

Riêng đối tượng Cảnh đang được Cơ quan cảnh sát điều tra quản lý để tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm có liên quan đến vụ án. Theo Công an tỉnh An Giang, đây là vụ án rất đặc biệt và chưa có tiền lệ tại An Giang.

Công an khám xét khẩn cấp kho hàng của Mãnh và thu giữ nhiều tài liệu quan trọng

“Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng có liên quan trong vụ án lừa đảo "chạy điều động" này”, Công an tỉnh An Giang khẳng định.

Như VietNamNet đưa tin, CSĐT Công an tỉnh An Giang bắt giữ Trần Trí Mãnh để điều tra về hành vi “Sản xuất buôn bán hàng giả”.

Theo điều tra ban đầu, lực lượng Công an tỉnh An Giang phát hiện công ty của Mãnh vi phạm trong việc sản xuất buôn bán hàng giả. Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, sáng 2/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ Mãnh.

Đồng thời khám xét chỗ ở, kho phụ tùng xe, nhớt của Mãnh. Công an phát hiện, lập biên bản tạm giữ trên 1.000 thùng, can, phi chứa chất lỏng có thể tích từ 10 đến 200 lít; hơn 1.360 thùng carton bên trong có nhiều chai nhựa chứa chất lỏng của nhãn hiệu nhớt khác nhau. Ngoài ra, còn 1.000 bao, thùng carton chứa phụ tùng xe máy, cùng nhiều xe máy, ô tô…

Trong quá trình khám xét nhà Mãnh, công an thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

